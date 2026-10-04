Φιλιππίνες: Καταγγελία κατά της Κίνας για παρεμπόδιση επιχείρησης κοντά στο Θίτου

Οι Φιλιππίνες ανακοίνωσαν σήμερα ότι κινεζικά σκάφη εμπόδισαν την επιχείρηση επιβολής του νόμου κατά ξένου αλιευτικού σκάφους, το οποίο θεωρήθηκε ύποπτο για αλιεία με δυναμίτη, κοντά στο ελεγχόμενο από τη Μανίλα νησί Θίτου στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Η παρουσία ενός κινεζικού ναυτικού ελικοπτέρου χαρακτηρίστηκε ως “περιττή πράξη εκφοβισμού”, ενώ ήταν η τελευταία πράξη, σε μία σειρά από πρόσφατες ναυτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ της Μανίλας και του Πεκίνου.

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Στην επιχείρηση εμπλέκονταν προσωπικό της Ακτοφυλακής των Φιλιππίνων, του πολεμικού ναυτικού τους, αλλά και της Εθνικής Ναυτικής Αστυνομίας των Φιλιππίνων, που ανταποκρίθηκαν σε μία αναφορά για μία ύποπτη έκρηξη σε περιοχή αλιείας κοντά στις νησίδες Σάντι Κέις 2 και 3, σε απόσταση τριών ναυτικών μιλίων δυτικά από το νησί Θίτου, που είναι γνωστό στις Φιλιππίνες ως Pag-asa (ελπίδα).