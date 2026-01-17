Ευθείες «βολές» Μέρτς σε Τραμπ: «Οι ΗΠΑ δεν αποτελούν αξιόπιστο εγγυητή της διεθνούς τάξης – Η Ευρώπη πρέπει να χειραφετηθεί»

Σαφές μήνυμα υπέρ της στρατηγικής αυτονόμησης της Ευρώπης από τις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, αμφισβητώντας ανοιχτά τον ρόλο της Ουάσινγκτον, υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ, ως αξιόπιστου εγγυητή μιας διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες.

Μιλώντας σε προεκλογική εκδήλωση των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) στο Χέντεσχαϊμ της Βάδης-Βυρτεμβέργης, ο Μερτς υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ κινούνται ολοένα και περισσότερο στη λογική της «ωμής ισχύος και του στενού εθνικού συμφέροντος», απομακρυνόμενες από το διεθνές δίκαιο και την πολυμερή συνεργασία.

Τέλος στις αυταπάτες για τον Τραμπ

Ο Γερμανός καγκελάριος εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός ως προς τη δυνατότητα άσκησης επιρροής στον Αμερικανό πρόεδρο. «Τι νόημα έχει η κριτική, όταν ο αποδέκτης της δεν αντιδρά και θεωρεί απολύτως σωστά όσα κάνει;», διερωτήθηκε, ξεκαθαρίζοντας ότι το Βερολίνο δεν μπορεί πλέον να επενδύει στην προσδοκία αλλαγής στάσης της Ουάσινγκτον.

Στο ίδιο πλαίσιο, επανέλαβε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να αποδεχθεί τον ρόλο του παθητικού παρατηρητή ή του «πιονιού των υπερδυνάμεων». «Δεν ζούμε σε μια μικρή πολιτική ή οικονομική εσοχή. Ζούμε σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο επιτυχημένα βιομηχανικά κέντρα του κόσμου», δήλωσε, απορρίπτοντας κάθε λογική υποχώρησης ή αυτοπεριορισμού.

«Ο σεβασμός κερδίζεται μόνο από θέση ισχύος»

Ο Μερτς υποστήριξε ότι ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Γερμανία και την Ευρώπη, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι ο σεβασμός δεν εξασφαλίζεται με μετριοπάθεια. «Δεν θα μας προσέξουν αν σκύβουμε το κεφάλι. Θα μας σεβαστούν μόνο αν έχουμε συμμάχους στην Ευρώπη που μιλούν την ίδια γλώσσα με εμάς», ανέφερε, τονίζοντας την ανάγκη για ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική.

Κομβικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής, σύμφωνα με τον καγκελάριο, αποτελεί η οικονομική ισχύς. Η Ευρώπη, και πρωτίστως η Γερμανία, οφείλει να επαναφέρει στο προσκήνιο την ανταγωνιστικότητα και τη βιομηχανική της βάση, ώστε να μπορεί να διαπραγματεύεται από θέση δύναμης στο διεθνές περιβάλλον.

Εσωτερικές αλλαγές ως προϋπόθεση εξωτερικής ισχύος

Η ευρωπαϊκή αυτονομία, όπως τόνισε, προϋποθέτει και βαθιές εσωτερικές μεταρρυθμίσεις. Ο Φρίντριχ Μερτς τάχθηκε υπέρ της αύξησης τόσο των ωρών όσο και των ετών εργασίας, επισημαίνοντας ότι χωρίς ισχυρή παραγωγική βάση η Γερμανία δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις πολιτικές, κοινωνικές και γεωπολιτικές προκλήσεις των επόμενων ετών.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον υψηλό μέσο όρο αναρρωτικών αδειών, που –όπως ανέφερε– φτάνει τις 14,5 ημέρες ετησίως ανά εργαζόμενο. Έθεσε ζήτημα κινήτρων για μεγαλύτερη συμμετοχή στην εργασία, προτείνοντας μεταξύ άλλων την κατάργηση της τηλεφωνικής αναρρωτικής άδειας.

Αιχμές για την ευρωπαϊκή αδράνεια

Ο Γερμανός καγκελάριος δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική και στις εσωτερικές ευρωπαϊκές συζητήσεις, αναφερόμενος ειδικά στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις χώρες της Mercosur.

Μίλησε για «μικροπολιτική προσέγγιση» σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. «Δεν είναι δυνατόν να χανόμαστε στα μικροπράγματα, την ώρα που κρίνεται η στρατηγική θέση της Ευρώπης στον κόσμο», σημείωσε.

Μια νέα ευρωπαϊκή γραμμή

Οι τοποθετήσεις του Φρίντριχ Μερτς σηματοδοτούν μια σαφή μετατόπιση του Βερολίνου προς μια πιο αυτόνομη και διεκδικητική ευρωπαϊκή στρατηγική, σε μια συγκυρία όπου οι διατλαντικές σχέσεις δοκιμάζονται.

Το μήνυμα του Γερμανού καγκελαρίου είναι ξεκάθαρο: χωρίς οικονομική ισχύ, πολιτική αυτοπεποίθηση και ενιαία ευρωπαϊκή φωνή, η Ευρώπη κινδυνεύει να βρεθεί στο περιθώριο ενός διεθνούς συστήματος που επιστρέφει στη λογική των μεγάλων δυνάμεων.