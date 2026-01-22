Ευρωπαϊκή Ένωση: «Ξεμπλοκάρει η επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ» είπε στους «27» η Μέτσολα

Στο γεγονός ότι αναμένεται να ξεμπλοκάρει η επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ αναφέρθηκε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα ενώπιον των 27 ηγετών στην έκτακτη σύνοδος κορυφής της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, σύμφωνα με το Politico δήλωσε ότι θα «προωθήσει» τις εργασίες για τη διατλαντική εμπορική συμφωνία, αφότου ο Τραμπ πήρε πίσω τις απειλές του για δασμούς σε χώρες που στηρίζουν τη Γροιλανδία.

Οι ηγέτες των κύριων κομμάτων στο Κοινοβούλιο —συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν— το οποίο πρέπει να επικυρώσει την εμπορική συμφωνία, είχαν δηλώσει την Κυριακή ότι αυτό θα ήταν αδύνατο δεδομένων των απειλών του Τραμπ.

Οι ηγέτες της ΕΕ είναι έτοιμοι να πιέσουν για την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας των ΗΠΑ παρά την οργή τους με τον Τραμπ, δήλωσαν διπλωμάτες και αξιωματούχοι.

Μακρόν: Η Γαλλία και η Ευρώπη θέλουν «σεβασμό»

Η Γαλλία και η Ευρώπη θέλουν «σεβασμό», υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προσερχόμενος στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες.

Όπως δήλωσε, η άτυπη σύνοδος κορυφής αποσκοπεί στο να καταδείξει ότι «όταν η Ευρώπη είναι ενωμένη, ισχυρή και αντιδρά γρήγορα, οι εξελίξεις κινούνται με τάξη και ψυχραιμία». Ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, έπειτα από μια εβδομάδα που ξεκίνησε με κλιμάκωση, απειλές εισβολής και εμπορικές απειλές, η κατάσταση επανήλθε σε ένα «πολύ πιο αποδεκτό πλαίσιο», τονίζοντας ωστόσο ότι «η Ευρώπη παραμένει σε επαγρύπνηση». Επισήμανε, επίσης, ότι «όταν η ΕΕ αντιδρά ενιαία και αξιοποιεί τα μέσα που διαθέτει, μπορεί να επιβάλει τον σεβασμό ακόμη και υπό απειλή».

Αναφερόμενος στο ΝΑΤΟ και τη Γροιλανδία, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι θα συζητηθούν οι στρατιωτικές ασκήσεις που προγραμματίζει η Συμμαχία, σημειώνοντας ότι «η Γαλλία είναι διαθέσιμη να συμμετάσχει». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι διαβεβαίωσε τη Δανή πρωθυπουργό για τη στήριξη της Γαλλίας στις επικείμενες συζητήσεις, επαναλαμβάνοντας ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει τα μέσα που διαθέτει, εφόσον επανεμφανιστούν απειλές.

Ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε ότι τα ζητήματα ασφάλειας της Αρκτικής θα συζητηθούν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ενώ τα θέματα που άπτονται της κυριαρχίας της Γροιλανδίας εμπίπτουν στις διμερείς σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Δανίας και αποτελούν αρμοδιότητα της Κοπεγχάγης. «Πρέπει να προσεγγιστούν με ψυχραιμία», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ερωτηθείς για τις σχέσεις του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Εμανουέλ Μακρόν περιορίστηκε να πει ότι «δεν εξαρτώνται από εμένα», ενώ ο ίδιος δήλωσε «ήρεμος και σταθερός».

Κάγια Κάλας: Οι σχέσεις ΗΠΑ – ΕΕ έχουν υποστεί «μεγάλο πλήγμα»

Οι σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ υπέστησαν «μεγάλο πλήγμα» την περασμένη εβδομάδα, τόνισε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, πριν από την έναρξη του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

«Οι διαφωνίες μεταξύ συμμάχων, όπως η Ευρώπη και η Αμερική, ωφελούν απλώς τους αντιπάλους μας, οι οποίοι παρακολουθούν και απολαμβάνουν όσα βλέπουν», είπε η Κάλας σε εκπροσώπους του Τύπου.

“Συνεργασία αντί για αντιπαράθεση” ζητά ο πρόεδρος της Λιθουανίας

Η Λιθουανία εξακολουθεί να θεωρεί τις ΗΠΑ ως τον στενότερο φίλο της, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Γκιτάνας Ναουσέντα προσερχόμενος στην έκτακτη σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες.

«Η συνεργασία θα έπρεπε να είναι η λέξη κλειδί, αντί για την αντιπαράθεση», είπε στους δημοσιογράφους.

Ο Ναουσέντα πρόσθεσε ότι θεωρεί σημαντικό οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιλύσουν μαζί όλα τα ζητήματα ασφαλείας.