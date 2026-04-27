Axios: Νέα πρόταση του Ιράν στις ΗΠΑ για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ – Στον “πάγο” οι συνομιλίες για τα πυρηνικά

Νέα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου και για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ υπέβαλε το Ιράν, αναβάλλοντας, ωστόσο, τις συνομιλίες για τα πυρηνικά, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και δύο πηγές που επικαλείται το Axios.

Η ιρανική ηγεσία παρέκαμψε το ζήτημα των πυρηνικών παραχωρήσεων, σε μία προσπάθεια για μία ταχύτερη συμφωνία, σύμφωνα με το Axios.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News, άφησε να εννοηθεί ότι θέλει να συνεχίσει τον ναυτικό αποκλεισμό, ελπίζοντας ότι αυτό θα κάνει την Τεχεράνη να υποχωρήσει τις επόμενες εβδομάδες.

Υπενθυμίζεται ότι, η κρίση στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν επιδεινώθηκε το Σαββατοκύριακο μετά την επίσκεψη του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στο Πακιστάν που έληξε χωρίς πρόοδο.

Ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι οι απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα συναντούσαν τον Αραγτσί στο Ισλαμαμπάντ, αλλά το ταξίδι ακυρώθηκε. Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι η ιρανική θέση τον οδήγησε να ακυρώσει αυτό το ταξίδι.

“Δεν βλέπω κανένα νόημα να τους στείλουμε σε μια 18ωρη πτήση στην τρέχουσα κατάσταση. Μπορούμε να το κάνουμε εξίσου καλά τηλεφωνικά. Οι Ιρανοί μπορούν να μας καλέσουν αν θέλουν. Δεν πρόκειται να ταξιδέψουμε απλώς για να καθόμαστε εκεί“, είπε ο Τραμπ.

Την Κυριακή, ο Αραγτσί είχε συνομιλίες με αξιωματούχους του Ομάν στο Μουσκάτ, οι οποίες επικεντρώθηκαν στο Στενό του Ορμούζ, και στη συνέχεια επέστρεψε στο Ισλαμαμπάντ για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών.

Σήμερα, ο Αραγτσί έφθασε στη Ρωσία για να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Αραγτσί έθεσε το σχέδιο παράκαμψης του πυρηνικού ζητήματος κατά τη διάρκεια των συναντήσεών του στο Ισλαμαμπάντ, όπως ανέφεραν δύο πηγές.

Μια πηγή ανέφερε ακόμη ότι ο Αραγτσί κατέστησε σαφές στους μεσολαβητές του Πακιστάν, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Κατάρ, το Σαββατοκύριακο, ότι δεν υπάρχει συναίνεση εντός της ιρανικής ηγεσίας σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των απαιτήσεων των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ θέλουν το Ιράν να αναστείλει τον εμπλουτισμό ουρανίου για τουλάχιστον μια δεκαετία και να απομακρύνει το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα.

Η νέα πρόταση, που δόθηκε στις ΗΠΑ μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών, επικεντρώνεται πρώτα στην επίλυση της κρίσης για το Στενό του Ορμούζ και τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό.

Στο πλαίσιο αυτού, η εκεχειρία θα παραταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή τα εμπλεκόμενα μέρη θα συμφωνήσουν σε έναν μόνιμο τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με την πρόταση, οι πυρηνικές διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά το άνοιγμα του Ορμούζ και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού.

Ο Λευκός Οίκος έχει λάβει την πρόταση, αλλά δεν είναι σαφές εάν οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να την διερευνήσουν.

“Πρόκειται για ευαίσθητες διπλωματικές συζητήσεις και οι ΗΠΑ δεν θα διαπραγματευτούν μέσω του Τύπου. Όπως έχει πει ο πρόεδρος, οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούν τα χαρτιά και θα κάνουν μόνο μια συμφωνία που θα θέτει τον αμερικανικό λαό πάνω απ’ όλα, μην επιτρέποντας ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα“, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς, στο Axios.