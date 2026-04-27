YFSF: Αυτές είναι οι μεταμφιέσεις της επόμενης Κυριακής – Ο νικητής του δεύτερου επεισοδίου

Το δεύτερο επεισόδιο του Your Face Sounds Familiar στον ΑΝΤ1, που προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής 26 Απριλίου, τα είχε όλα. Εντυπωσιακά κοστούμια, δυνατές ερμηνείες και μια ατμόσφαιρα γεμάτη ενέργεια και πολύ πολύ λάμψη.

Οι δέκα διαγωνιζόμενοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, προσπαθώντας να γίνουν ένα με τα είδωλα που κλήθηκαν να μιμηθούν αυτή την εβδομάδα στη σκηνή του αγαπημένου σόου μεταμφιέσεων.

Διαβάστε επίσης: YFSF: Αποθεώθηκε ο Μέμος Μπεγνής για την εμφάνιση ως APON

Η σκηνή γέμισε με εμβληματικές μορφές, από σύγχρονες ποπ σταρ μέχρι θρύλους της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά. Η ποιότητα των μεταμορφώσεων ήταν τόσο υψηλή, που η κριτική επιτροπή, την οποία αποτελούν ο Ρένος Χαραλαμπίδης, η Ρένα Μόρφη, η Κατερίνα Παπουτσάκη και ο Γιώργος Θεοφάνους, δυσκολεύτηκε αρκετά να καταλήξει στην τελική βαθμολογία.

Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνιστικού μέρους, ο Σάκης Ρουβάς ανακοίνωσε τα αποτελέσματα, συνυπολογίζοντας τις ψήφους των κριτών αλλά και τα πεντάρια που ανταλλάσσουν οι παίκτες μεταξύ τους.

Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα βρέθηκε ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, ο οποίος ξεσήκωσε το κοινό και την κριτική επιτροπή ερμηνεύοντας το «Sweet Child O’ Mine».

Στον αντίποδα, η τύχη δεν ήταν με το μέρος της Δωροθέας Μερκούρη. Παρά την προσπάθεια που κατέβαλε, η μεταμόρφωσή της ως Μαίρη Χρονοπούλου δεν κατάφερε να πείσει τους κριτές και το κοινό, με αποτέλεσμα να καταλάβει την τελευταία θέση για αυτή την εβδομάδα.

Οι μεταμφιέσεις της επόμενης Κυριακής

Η βραδιά έκλεισε με την καθιερωμένη αγωνία του Buzzing. Το τυχαίο πάτημα του κουμπιού όρισε τις νέες μεταμφιέσεις για την επόμενη Κυριακή, οι οποίες αναμένεται να δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο τους διαγωνιζόμενους.

