Έτοιμο να επιτεθεί στη Γάζα το Ισραήλ – Αλληλοκατηγορούνται για φρικαλεότητες Τελ Αβίβ και Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός ολοκλήρωσε τις προετοιμασίες ώστε να επιτεθεί στη Λωρίδα της Γάζας, και περιμένει την εντολή για να ξεκινήσει τη χερσαία επιχείρηση. Δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν μετακινηθεί προς το Νότο, ενώ χιλιάδες έχουν βρει καταφύγιο σε νοσοκομείο της Γάζας.

Αλληλοκατηγορούνται για φρικαλεότητες Ισραήλ και Χαμάς

Η Χαμάς καταγγέλλει ότι το Ισραήλ για βομβαρδισμό σε κομβόι αμάχων με 70 νεκρούς. Το Τελ Αβίβ διαψεύδει. Εν τω μεταξύ, ο ηγέτης της Χαμάς συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν στο Κατάρ και συμφώνησαν να συνεχίσουν τον αγώνα τους κατά του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε, ότι απάντησε σε πυρά από τη Συρία, ενώ λίγο μετά τα μεσάνυχτα εξαπέλυσε χτυπήματα στο αεροδρόμιο του Χαλεπίου.

Στις τελευταίες επιθέσεις των ισραηλινών, σκοτώθηκαν δύο ανώτατοι διοικητές της Χαμάς. Σύμφωνα με το Ισραήλ, ο ένας από αυτούς είναι ο Αλί Καντί, ο άνθρωπος που οργάνωσε την επίθεση των ενόπλων το περασμένο Σάββατο.

Το Ισραήλ πλήττει Παλαιστίνιους που προσπαθούν να φύγουν προς τη νότια Λωρίδα της Γάζας

Παλαιστίνιοι οι οποίοι προσπαθούσαν να μετακινηθούν προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, περνώντας από τομέα που ο ισραηλινός στρατός παρουσίαζε ως ασφαλή, σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα, δήλωσαν χθες Σάββατο αυτόπτες μάρτυρες και αξιωματούχοι της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει τη Λωρίδα της Γάζας σε αντίποινα για την πολύνεκρη επίθεση που εξαπέλυσε την 7η Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς, του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στην εξουσία στον θύλακα.

Προχθές Παρασκευή εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο Αβιχάι Αντραΐ, παρότρυνε πολίτες της Γάζας να κατευθυνθούν προς το νότιο τμήμα του μικροσκοπικού θύλακα, κατά μήκος του νερού του Ουάντι Γάζα, «για την ασφάλειά τους», προσθέτοντας πως δεν θα γίνονταν πλήγματα από τον ισραηλινό στρατό εκεί πριν από τις 20:00.

Όμως αξιωματούχοι της Χαμάς δήλωσαν πως παλαιστίνιοι άμαχοι σκοτώθηκαν στον τομέα αυτό, παρότι κινήθηκαν εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας και την υπηρεσία Τύπου της Χαμάς, δεκάδες άμαχοι που προσπαθούσαν να καταφύγουν στη νότια Γάζα σκοτώθηκαν σε τουλάχιστον τρεις τοποθεσίες μετά το μεσημέρι της Παρασκευής.

Χθες Σάββατο αυτόπτης μάρτυρας του Γαλλικού Πρακτορείου είπε πως «φορτηγό που μετέφερε δεκάδες οικογένειες χτυπήθηκε κοντά στο Ουάντι Γάζα».

Όταν επικοινώνησε μαζί του το AFP, ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε την πληροφορία.

Το πρακτορείο σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο αν οι θάνατοι οφείλονταν σε πλήγματα του ισραηλινού στρατού.

Μπόρεσε να επιβεβαιώσει εικόνες που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και αντιστοιχούν σε κατηγορίες αυτοπτών μαρτύρων την Παρασκευή, αλλά όχι να επιβεβαιώσει ότι οι εκρήξεις οφείλονταν σε ισραηλινά πυρά.

«Δυο οχήματα χτυπήθηκαν κοντά σε νοσοκομείο του Κουβέιτ στο νότιο τμήμα της πόλης της Γάζας», ανέφερε πηγή προσκείμενη στα σώματα ασφαλείας της Χαμάς, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ο Ταλ Χάινριχ, εκπρόσωπος του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, είπε σε δημοσιογράφους χθες Σάββατο πως ο στρατός λαμβάνει «όλες τις προφυλάξεις» για να αποφεύγονται οι θάνατοι αμάχων.

Η Χαμάς ανέφερε χθες Σάββατο ότι «70 μάρτυρες» και 200 τραυματίες, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, καταμετρήθηκαν σε «σφαγή του Ισραήλ» με στόχο οικογένειες εκτοπισμένων, «έγκλημα μίσους».

Από το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 2.500 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους πάνω από 700 παιδιά.

Τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ, οι περισσότεροι στην επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους.

The world needs to know: we are at war with Hamas, NOT the people of Gaza. pic.twitter.com/9ndPMdAyYf— Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2023

Οι ΗΠΑ στέλνουν δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μεσόγειο

Οι ΗΠΑ στέλνουν δεύτερο αεροπλανοφόρο και τη δύναμη κρούσης του στην ανατολική Μεσόγειο «για την αποτροπή εχθρικών ενεργειών εναντίον του Ισραήλ» και «κάθε προσπάθειας να εξαπλωθεί ο πόλεμος μετά την επίθεση της Χαμάς», ανακοίνωσε χθες Σάββατο ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, ο Λόιντ Όστιν.

Το USS Eisenhower και τα πλοία συνοδείας του θα ενωθούν με το πρώτο αεροπλανοφόρο, το USS Gerald R. Ford, που αναπτύχθηκε στην περιοχή μετά την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, επιδεικνύοντας την «ατσάλινη δέσμευση» της Ουάσιγκτον «στην ασφάλεια του Ισραήλ» και την «αποφασιστικότητά της να αποτρέψει οποιονδήποτε κρατικό ή μη κρατικό παράγοντα που επιδιώκει την κλιμάκωση αυτού του πολέμου», ανέφερε ο κ. Όστιν στο δελτίο Τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες του στο αμερικανικό Πεντάγωνο.

Οι ΗΠΑ άρχισαν εξάλλου την Κυριακή να στέλνουν στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων εξελιγμένων πυρομαχικών, ενώ προειδοποίησαν δυνάμεις της περιοχής εναντίον της εξάπλωσης του πολέμου.

Τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ, κυρίως άμαχοι, ανάμεσά τους τουλάχιστον 130 αλλοδαποί ή άνθρωποι με διπλή υπηκοότητα, αφότου εξαπέλυσε επίθεση η Χαμάς το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους.

Πάνω από 2.500 Παλαιστίνιοι, κυρίως άμαχοι, σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, ανάμεσά τους πάνω από 700 παιδιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Χθες Σάββατο το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τόνισε πως οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την προστασία των αμάχων και τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας σε χωριστές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, σύμφωνα με δελτία Τύπου του Λευκού Οίκου.

Ο «απολογισμός» των νεκρών

Ο απολογισμός των νεκρών Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας είχε αυξηθεί σήμερα το πρωί σε 2.329, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 9.714, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Ο απολογισμός αφορά όλους όσοι σκοτώθηκαν ή τραυματίσθηκαν από το Ισραήλ αφότου ξέσπασε η σύγκρουση στις 7 Οκτωβρίου.

LIVE εικόνα από τη Γάζα

