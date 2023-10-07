Ετοιμάζεται για την επιχείρηση «Σιδερένια Ξίφη» ο στρατός του Ισραήλ – Θα χρησιμοποιήσει και «βαραία χερσαία μέσα»

Ο στρατός του Ισραήλ ετοιμάζεται για το χτύπημα στη Χαμάς θέτοντας σε εφαρμογή την επιχείρηση «Σιδερένια Ξίφη».

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF, Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν την επιχείρηση “Σιδερένια Ξίφη”, κηρύσσοντας μια κατάσταση συναγερμού πολέμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφεραν, οι IDF θα χρησιμοποιήσουν «βαριά χερσαία μέσα» κατά μαχητών. «Στόχοι μας είναι να σκοτωθούν όλοι οι τρομοκράτες, όλες οι κοινότητες να απαλλαγούν από τους τρομοκράτες», τονίζει η ανακοίνωση του IDF.

Προειδοποίησε επίσης όσους ζουν στο Ισραήλ κοντά στη Λωρίδα της Γάζας να παραμείνουν μέσα στα καταφύγια μέχρι νεωτέρας.

Η ανακοίνωση συνεχίζει ότι οι IDF πραγματοποιούν αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα και αργότερα θα συνεχίσουν με «βαριά χερσαία μέσα».

Ανέφεραν σήμερα ότι σκότωσαν εκατοντάδες Παλαιστίνιους τρομοκράτες στο νότιο Ισραήλ και τη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες ώρες.

״חרבות ברזל"



תיעוד מהיערכות כוחות מילואים: pic.twitter.com/N22dlRmcHk— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 7, 2023

Ο εκπρόσωπος του στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι τόνισε ότι οι μάχες μεταξύ Χαμάς και Ισραηλινών δυνάμεων συνεχίζονται και ότι αυτή τη στιγμή οι μάχες γίνονται σε 22 τοποθεσίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν υπάρχει κοινότητα στο νότιο Ισραήλ όπου δεν έχουμε δυνάμεις», ανέφερε ο Χαγκάρι.

«Υπάρχουν κοινότητες που έχουν εκδιωχθεί οι τρομοκράτες, αλλά θέλουμε να ολοκληρώσουμε πρόσθετες σαρώσεις της περιοχής πριν το ανακοινώσουμε”, πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έκανε λόγο για «καταστάσεις ομηρίας» στους οικισμούς Οφακίμ και Μπέρι. «Υπάρχουν ειδικές δυνάμεις εκεί με ανώτερους διοικητές και διεξάγονται μάχες με πυρά».

«Βρισκόμαστε σε πόλεμο», είπε. Σε όλες τις περιοχές έχουν στηθεί οδοφράγματα.

Ο εκπρόσωπος του στρατούν προειδοποίησε ότι κυκλοφορούν πολλές ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τις μάχες. «Ειπώθηκε ότι ο Νίμροντ Αλόνι (ένας ανώτατος στρατηγός) απήχθη, αυτό δεν είναι αλήθεια. Ειπώθηκε ότι ο Άβι Ροσενφελτ (διοικητής της Μεραρχίας της Γάζας) απήχθη, αυτό δεν είναι αλήθεια».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδήσεις σήμερα:

Φλέγεται ξανά η Μέση Ανατολή: Βίντεο ΣΟΚ με τη Χαμάς να μεταφέρει αιχμαλώτους στη Γάζα – Το Ισραήλ “απαντά” με βομβαρδισμούς

Fame Story: Το αντίο στη Μαίρη Χρονοπούλου από τον Νίκο Κοκλώνη και οι μοναδικές στιγμές στο 2ο Live