Εσθονία: Ενεργοποίησε το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ μετά τις νέες ρωσικές παραβιάσεις

Κλιμακώνεται η ένταση μετά τις νέες ρωσικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Εσθονίας την Παρασκευή 19/9.

«Σήμερα το πρωί, 3 ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη Mig-31 εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο. Τα μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ απάντησαν και τα ρωσικά αεροσκάφη αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν. Μια τέτοια παραβίαση είναι εντελώς απαράδεκτη. Η κυβέρνηση της Εσθονίας αποφάσισε να ζητήσει διαβουλεύσεις βάσει του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ» ανέφερε ο πρωθυπουργός της Εσθονίας Κρίστεν Μίχαλ με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X (πρώην Twitter).

This morning, 3 Russian Mig-31 fighter jets entered Estonian airspace.



NATO fighters responded and the Russian planes were forced to flee.



Such violation is totally unacceptable. The Government of Estonia has decided to request NATO Article 4 consultations.— Kristen Michal (@KristenMichalPM) September 19, 2025

«Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε ρωσικό αεροσκάφος που παραβίασε τον εναέριο χώρο της Εσθονίας», ανακοίνωσε η Συμμαχία

Το ΝΑΤΟ αντέδρασε αμέσως και αναχαίτισε ρωσικά αεροσκάφη που παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ σε ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στο X.

«Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα απερίσκεπτης ρωσικής συμπεριφοράς και της ικανότητας του ΝΑΤΟ να αντιδρά», δήλωσε η εκπρόσωπος.

Το Ταλίν κατήγγειλε νωρίτερα σήμερα πως τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MIG-31 παραβίασαν σήμερα τον εναέριο χώρο της Εσθονίας. Η εσθονική κυβέρνηση τόνισε ότι τα τρία μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο χωρίς άδεια και παρέμειναν εκεί για συνολικά 12 λεπτά.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής τοποθέτηση από την πλευρά της Μόσχας για το συμβάν.

Το περιστατικό έρχεται λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα αφότου περισσότερα από 20 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισέβαλαν στον πολωνικό εναέριο χώρο τη νύχτα της 9ης προς 10η Σεπτεμβρίου, ωθώντας τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ να καταρρίψουν μερικά από αυτά και δυτικούς αξιωματούχους να δηλώσουν ότι η Ρωσία δοκίμαζε την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της συμμαχίας.

Αυτό έρχεται επίσης τρεις ημέρες αφότου οι ρωσικές και λευκορωσικές στρατιωτικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, που ονομάστηκαν Zapad 2025.

«Η Ρωσία έχει παραβιάσει τον εσθονικό εναέριο χώρο τέσσερις φορές ήδη φέτος, κάτι που είναι απαράδεκτο από μόνο του, αλλά η σημερινή παραβίαση, κατά την οποία τρία μαχητικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο μας, είναι άνευ προηγουμένου θρασεία», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάκνα. «Οι συνεχώς αυξανόμενες δοκιμασίες στα σύνορα και η επιθετικότητά της από τη Ρωσία πρέπει να αντιμετωπιστούν με ταχεία ενίσχυση της πολιτικής και οικονομικής πίεσης».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό, αλλά τα αεροσκάφη του πετούν τακτικά πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα μεταξύ της ηπειρωτικής Ρωσίας και του θύλακα του Καλίνινγκραντ, όπου εδρεύει ο ρωσικός στόλος της Βαλτικής. «Νωρίτερα σήμερα, ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο. Το ΝΑΤΟ αντέδρασε αμέσως και αναχαίτισε το ρωσικό αεροσκάφος. Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα απερίσκεπτης ρωσικής συμπεριφοράς και της ικανότητας του ΝΑΤΟ να αντιδρά», δήλωσε εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ στο X.