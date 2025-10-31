Ερυθρός Σταυρός: Μετέφερε τις σορούς τριών ομήρων της Χαμάς στο Ισραήλ

Ο Ερυθρός Σταυρός αναφέρει ότι μετέφερε απόψε στο Ισραήλ τα λείψανα τριών σορών, προφανώς ομήρων, από τη Χαμάς.

Τα λείψανα έχουν ληφθεί για ταυτοποίηση. Δεν έχει υπάρξει ακόμη κανένα σχόλιο από το Ισραήλ ή τη Χαμάς σχετικά με τη μεταφορά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν είναι σαφές εάν τα λείψανα ανήκουν σε κάποια από τις 11 σορούς νεκρών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Χαμάς επέστρεψε τα μερικώς λείψανα του Οφίρ Τζαρφατί, του οποίου το σώμα είχε ανακτηθεί από τον Ισραηλινό Στρατό σχεδόν δύο χρόνια νωρίτερα.