Ερσίν Τατάρ: Καταργούμε τον βορρά, κηρύσσουμε την «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου»
«Διεκδικούμε δικαιώματα σε όλες τις θάλασσες»
Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο ηγέτης των τουρκοκυπρίων στην Κύπρο Ερσίν Τατάρ.
Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για τη δημιουργία «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» λέγοντας πως: «Δεν υπάρχει πλέον Βορράς ή Νότος σε αυτό το ζήτημα (κυπριακό).
Αφού η ελληνική πλευρά ισχυρίζεται ότι ολόκληρη η διοίκηση του νησιού της ανήκει, εμείς καταργούμε τον βορρά, κηρύσσουμε την «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» και διεκδικούμε δικαιώματα σε όλες τις θάλασσες».
🛑Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Ersin Tatar ;
👉"Bu İşin Kuzeyi, Güneyi Kalmadı."
⚡Madem Rum Kesimi Bütün Ada Yönetimi Bizdedir Diyor,
🎯 Biz de Kuzeyi Kaldırıyor, Kıbrıs Türk Devleti ve Bütün Denizlerde Hak İddia 🇹🇷 Ediyoruz.." #Sondakika pic.twitter.com/15yv2MvZF3— DÜNYA FREKANSI (@ECansabunc93820) September 12, 2025
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις