Ερσίν Τατάρ: Καταργούμε τον βορρά, κηρύσσουμε την «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου»

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο ηγέτης των τουρκοκυπρίων στην Κύπρο Ερσίν Τατάρ.

Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για τη δημιουργία «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» λέγοντας πως: «Δεν υπάρχει πλέον Βορράς ή Νότος σε αυτό το ζήτημα (κυπριακό).

Αφού η ελληνική πλευρά ισχυρίζεται ότι ολόκληρη η διοίκηση του νησιού της ανήκει, εμείς καταργούμε τον βορρά, κηρύσσουμε την «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» και διεκδικούμε δικαιώματα σε όλες τις θάλασσες».