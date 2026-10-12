Επίθεση με πυροβόλο όπλο σε Γυμνάσιο στη Γαλλία: Τραυματίστηκαν ο διευθυντής και μια καθηγήτρια – Συνελήφθη ένας 14χρονος

Ο διευθυντής και μία καθηγήτρια ενός γυμνασίου στη νότια Γαλλία, το οποίο δεν συμμετέχει στις μαθητικές κινητοποιήσεις που συγκλονίζουν εδώ και εβδομάδες τη χώρα, τραυματίστηκαν σήμερα με πυροβόλο όπλο και ένας έφηβος 14 ετών συνελήφθη, έγινε γνωστό από συγκλίνουσες πηγές.

Ο διευθυντής του σχολείου δέχθηκε πυροβολισμό από κυνηγετικό όπλο διαμετρήματος 12 χιλιοστών, όπως δήλωσε αστυνομική πηγή στο AFP, προσθέτοντας ότι από την επίθεση –η οποία σημειώθηκε γύρω στις 10:00 τοπική ώρα (11:00 ώρα Ελλάδας) στην Ομπάν– τραυματίστηκε επίσης ένα μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού.

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Ο διευθυντής και η καθηγήτρια έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο και «η ζωή τους δεν βρίσκεται σε κίνδυνο», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Από την πλευρά της η εισαγγελία της Μασσαλίας επεσήμανε στο AFP ότι έχει πραγματοποιηθεί μία σύλληψη, αν και δεν είναι γνωστό το κίνητρο της επίθεσης ούτε αν αυτή συνδέεται με τις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία.

Οι υπουργοί Εσωτερικών Λοράν Νουνιές και Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ θα μεταβούν στο σχολείο το απόγευμα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Deux personnels de l’Éducation nationale, un principal et une professeure, ont été victimes ce matin de blessures par arme à feu au collège Lakanal à Aubagne. Un élève en serait l’auteur. Je me rends sur place immédiatement avec @NunezLaurent et @SabrinaRoubache. Face à cette nouvelle attaque, l’Éducation nationale sera, comme toujours, unie et forte, autour d’une communauté éducative durement éprouvée. Mais cet acte inadmissible témoigne une nouvelle fois du développement d’une violence débridée dans notre société, contre laquelle nous devons tous nous mobiliser. Dans les mots comme dans les faits.— Édouard Geffray (@EdouardGeffray) October 12, 2026

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο France 3, ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης πυροβόλησε αρκετές φορές στον χώρο του σχολείου και το προσωπικό του γυμνασίου τον ακινητοποίησε προτού επέμβει η αστυνομία.