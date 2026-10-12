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Επίθεση με πυροβόλο όπλο σε Γυμνάσιο στη Γαλλία: Τραυματίστηκαν ο διευθυντής και μια καθηγήτρια – Συνελήφθη ένας 14χρονος

Η ζωή τους δεν βρίσκεται σε κίνδυνο

Επίθεση με πυροβόλο όπλο σε Γυμνάσιο στη Γαλλία: Τραυματίστηκαν ο διευθυντής και μια καθηγήτρια – Συνελήφθη ένας 14χρονος
EPA
DEBATER NEWSROOM

Ο διευθυντής και μία καθηγήτρια ενός γυμνασίου στη νότια Γαλλία, το οποίο δεν συμμετέχει στις μαθητικές κινητοποιήσεις που συγκλονίζουν εδώ και εβδομάδες τη χώρα, τραυματίστηκαν σήμερα με πυροβόλο όπλο και ένας έφηβος 14 ετών συνελήφθη, έγινε γνωστό από συγκλίνουσες πηγές.

   Ο διευθυντής του σχολείου δέχθηκε πυροβολισμό από κυνηγετικό όπλο διαμετρήματος 12 χιλιοστών, όπως δήλωσε αστυνομική πηγή στο AFP, προσθέτοντας ότι από την επίθεση –η οποία σημειώθηκε γύρω στις 10:00 τοπική ώρα (11:00 ώρα Ελλάδας) στην Ομπάν– τραυματίστηκε επίσης ένα μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού.

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   Ο διευθυντής και η καθηγήτρια έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο και «η ζωή τους δεν βρίσκεται σε κίνδυνο», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

   Από την πλευρά της η εισαγγελία της Μασσαλίας επεσήμανε στο AFP ότι έχει πραγματοποιηθεί μία σύλληψη, αν και δεν είναι γνωστό το κίνητρο της επίθεσης ούτε αν αυτή συνδέεται με τις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία.

   Οι υπουργοί Εσωτερικών Λοράν Νουνιές και Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ θα μεταβούν στο σχολείο το απόγευμα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

   Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο France 3, ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης πυροβόλησε αρκετές φορές στον χώρο του σχολείου και το προσωπικό του γυμνασίου τον ακινητοποίησε προτού επέμβει η αστυνομία.

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