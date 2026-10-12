Επιθέσεις σε ουκρανικά εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας με 6 νεκρούς – Μετέωρη η ενεργειακή εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ

Σιγή ιχθύος τηρεί ο Βλάντιμιρ Πούτιν σχετικά με την συμφωνία για ενεργειακή εκεχειρία ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία, που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, παρ’ ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίζεται έτοιμος να την υπογράψει.

Ωστόσο, η εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ είναι μάλλον αδύνατον να επιτευχθεί, όπως δείχνουν οι αλλεπάλληλες επιθέσεις σε εργοστάσιο ενέργειας στο Κίεβο, τα drones που χτυπούν ουκρανικές πόλεις αλλά και οι αντεπιθέσεις με drone Μπέλγκοροντ.

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Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε γράψει στο Truth Social το πρωί της Κυριακής, 11 Οκτωβρίου: «Με άμεση ισχύ, εφαρμόζεται εκεχειρία στον τομέα της ενέργειας στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας». «Και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει. Μην την παραβιάσετε!».

Όπως είχε γράψει και το Axios «Ο Τραμπ φαίνεται να προσπαθεί μόνος του να επιβάλει μια μερική εκεχειρία. Αλλά προς το παρόν η Ρωσία δεν έχει αποδεχτεί κανενός είδους εκεχειρία – και η Ουκρανία θέλει μια που να απαγορεύει τις επιθέσεις σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας».

Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων

Σύμφωνα με τον «The Guardian», αρχικά ρωσικές επιθέσεις φαίνεται να έπληξαν πολλά ουκρανικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε στα social media ότι ένα drone χτύπησε ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Κίεβο την Κυριακή, προκαλώντας διακοπές ρεύματος στην πρωτεύουσα. Λίγο αργότερα, ανέφερε ότι είχε σημειωθεί επίθεση στο εργοστάσιο CHP-5 στην ανατολική πόλη του Χάρκοβο, προσθέτοντας: «Ο ουκρανικός ουρανός έχει πλημμυρίσει από ρωσικά “shaheds” [drones] όλη την ημέρα».

Η εκεχειρία βέβαια φαίνεται να συγκέντρωσε την Κυριακή την υποστήριξη των βασικών δυτικών συμμάχων της Ουκρανίας, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, ο Καναδάς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι μια διαρκής εκεχειρία στον τομέα της ενέργειας αποτελεί «την καλύτερη οδό για την επανένταξη της ενέργειας και των καυσίμων στις παγκόσμιες αγορές». Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι το Παρίσι υποστηρίζει μια «πραγματική εκεχειρία στον τομέα της ενέργειας» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Οι Ρωσικές επιθέσεις βέβαια δεν σταμάτησαν εκεί αφού ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο έξι ανθρώπων σε δύο ουκρανικές πόλεις την Κυριακή, μεταξύ των οποίων και μια επίθεση εναντίον ενός παντοπωλείου στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν.

Μεταξύ των τραυματιών ήταν και δύο παιδιά, όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης Ολέγκ Σινιεχούμποφ. Σε ξεχωριστή επίθεση στη δυτική Ουκρανία, αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ρωσική επίθεση προκάλεσε το θάνατο τριών ανθρώπων.

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Ακόμα ο ρωσικός στρατός δήλωσε ότι χτύπησε ένα κέντρο εφοδιαστικής στην περιοχή Μικολάιβ της νότιας Ουκρανίας και ένα φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα. Το κέντρο εφοδιαστικής στην πόλη Τερνίβκα χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση στρατιωτικών φορτίων και φορτίων διπλής χρήσης για τον ουκρανικό στρατό, ισχυρίστηκε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας την Κυριακή.

Αντεπίθεση της Ουκρανίας

Ένα ουκρανικό drone σκότωσε ένα άτομο στην παραμεθόρια περιοχή του Μπέλγκοροντ της Ρωσίας την Κυριακή, ανέφεραν αξιωματούχοι. Το επιχειρησιακό αρχηγείο στην περιοχή του Μπέλγκοροντ ανέφερε ότι το drone χτύπησε ένα αυτοκίνητο σε δρόμο κοντά στα σύνορα. Στο τμήμα της ανατολικής περιοχής Ντονέτσκ της Ουκρανίας που ελέγχεται από ρωσικές δυνάμεις, αξιωματούχοι που έχουν τοποθετηθεί από τη Μόσχα δήλωσαν ότι ένα άτομο σκοτώθηκε σε ουκρανική επίθεση.

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Ο ισχυρισμός του Τραμπ για εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα ήρθε δύο ημέρες αφότου ανακοίνωσε μια αμφιλεγόμενη συμφωνία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου ντίζελ, με παράλληλη προσωρινή χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων, προκαλώντας την οργή της Ουκρανίας και των ευρωπαίων συμμάχων της, οι οποίοι δήλωσαν ότι αυτό θα ενθάρρυνε τη Μόσχα.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι προστέθηκε στη χορωδία της αποδοκιμασίας μετά από τηλεφωνική συνομιλία που είχε την Κυριακή με τον Ζελένσκι, αναφέροντας ότι η συμφωνία για το πετρέλαιο ντίζελ «αντιτίθεται άμεσα στις προσπάθειες της Ουκρανίας, του Καναδά και των συμμάχων μας για την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στην Ευρώπη». Η πρόεδρος της ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποστήριξε επίσης τον Ζελένσκι «καθώς ηγείται του αγώνα για την ελευθερία του λαού του», ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάδεφουλ δήλωσε ότι το Βερολίνο συνεχίζει να τον «υποστηρίζει πλήρως».

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Ο Τραμπ επιτέθηκε στον Ζελένσκι όταν ρωτήθηκε για τις επικρίσεις σχετικά με τη συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ, λέγοντας ότι «ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο» που θα έθετε επιτέλους τέλος στον πόλεμο. Ο Ζελένσκι αντέδρασε, δηλώνοντας την Κυριακή στο αμερικανικό ABC News: «Πρώτα απ’ όλα, με όλο το σεβασμό προς τον Πρόεδρο Τραμπ, εναπόκειται στην κοινωνία μας, στον λαό μας, να επιλέξει τον έναν ή τον άλλον ηγέτη».

Η κυβέρνηση Τραμπ απειλεί να διακόψει το σύστημα προμηθειών που εφοδιάζει την Ουκρανία με όπλα, προκειμένου να πιέσει το Κίεβο να σταματήσει τις βαθιές επιθέσεις του εναντίον των ρωσικών ενεργειακών υποδομών, σύμφωνα με δηλώσεις ευρωπαίων αξιωματούχων που επικαλείται η Financial Times. Οι ΗΠΑ ασκούσαν πιέσεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και στο Κίεβο, σε μια προσπάθεια να τερματιστούν οι επιθέσεις εναντίον των ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, ανέφεραν.