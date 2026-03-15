Ιράν και Χεζμπολάχ σφυροκοπούν το Ισραήλ – Εκρήξεις και καπνοί στη Βηρυτό (βίντεο)

Σειρά πυραυλικών επιθέσεων πραγματοποιεί το Ιράν στο κεντρικό Ισραήλ νωρίς την Κυριακή, 15 Μαρτίου, με τρεις ανθρώπους να τραυματίζονται ελαφρά, σύμφωνα με τον τοπικό διοικητή της αστυνομίας, ενώ οι αρχές επιθεωρούν τα κτίρια που υπέστησαν ζημιές.

Παράλληλα, η Χεζμπολάχ βομβάρδισε σημεία εκτόξευσης πυραύλων και το αρχηγείο της «Δύναμης Ραντβάν».

אתרי שיגור ומפקדות של 'כוח רדואן': צה"ל ממשיך לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון



צה"ל השלים אתמול, גל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון.



במסגרתו, חיל האוויר תקף במרחב אל קטראני, מספר אתרי שיגור של ארגון הטרור חיזבאללה, מהם מחבלי הארגון תכננו…— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 15, 2026

Το Ιράν απέρριψε κάθε πιθανότητα κατάπαυσης του πυρός έως ότου τερματιστούν οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ, με την σύγκρουση να εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι, το λιβανικό κίνημα Χεζμπολά, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, έκανε λόγο χθες Σάββατο το βράδυ για μάχες σώμα με σώμα με τον ισραηλινό στρατό στην κοινότητα Χιάμ, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Οι μάχες άρχισαν στις 21:20 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και ήταν «απευθείας», με χρήση «ελαφρών όπλων μικρού διαμετρήματος» και «ρουκέτες», ανέφερε ανακοίνωση του σιιτικού κινήματος.

Η Χεζμπολά πρόσθεσε ότι στοχοποίησε ισραηλινές δυνάμεις σε τρία παραμεθόρια χωριά.

Παράλληλα, η Βηρυτός συγκλονίζεται από εκρήξεις με πυκνό μαύρο καπνό να ανεβαίνει στον ουρανό της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Θα κυνηγήσουν και θα σκοτώσουν τον Νετανιάχου

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ορκίστηκαν σήμερα ότι θα «κυνηγήσουν και θα σκοτώσουν» τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τη 16η ημέρα του πολέμου ανάμεσα στην Ισλαμική Δημοκρατία, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Αν «αυτός ο εγκληματίας», ο «δολοφόνος παιδιών», ο «σιωνιστής πρωθυπουργός» βρίσκεται «ακόμη στη ζωή, θα συνεχίσουμε να τον κυνηγάμε και θα τον σκοτώσουμε», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης μέσω του ιστοτόπου τους Sepah News.

Το Ισραήλ χτυπάει το Ισφαχάν

Εκρήξεις και καπνοί σημειώνονται στην ιρανική πόλη Ισφαχάν μετά από μπαράζ ρουκετών που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός, νωρίς το πρωί της Κυριακής, με το Ισραήλ να συνεχίζει το σφυροκόπημα στο Ιράν.