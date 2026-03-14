Semafor: Το Ισραήλ έχει εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα αναχαίτισης

Το Ισραήλ ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την εβδομάδα ότι τα αναχαιτιστικά βαλλιστικά πυραύλων του βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο καθώς μαίνεται η σύγκρουση με το Ιράν, αναφέρει δημοσίευμα του Semafor.

Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Semafor επικαλέστηκε ως πηγή ανώνυμων Αμερικανών αξιωματούχων που γνωρίζουν το θέμα.

«Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ισραήλ είχε εισέλθει στον τρέχοντα πόλεμο ήδη με χαμηλά επίπεδα αναχαίτισης που εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης του περασμένου καλοκαιριού με το Ιράν. Το αμυντικό σύστημα μεγάλου βεληνεκούς του Ισραήλ έχει υποστεί καταπόνηση υπό τις επιθέσεις του Ιράν. Το CNN ανέφερε ότι το Ιράν προσθέτει πυρομαχικά διασποράς στους πυραύλους του, κάτι που μπορεί να επιδεινώσει την εξάντληση του αποθέματος.

Οι ΗΠΑ γνωρίζουν εδώ και μήνες τη χαμηλή χωρητικότητα του Ισραήλ, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος: «Είναι κάτι που περιμέναμε και προβλέψαμε».

Αυτός ο αξιωματούχος τόνισε στο Semafor ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν εξίσου χαμηλά αποθέματα αναχαιτιστικών συστημάτων από τις δικές τους. Αυτό το σχόλιο έρχεται εν μέσω ευρύτερων ανησυχιών για την εξάντληση των αναχαιτιστικών συστημάτων από μια μεγαλύτερη στρατιωτική εμπλοκή στο Ιράν, αφήνοντας τις ΗΠΑ σε δυσχερή θέση.

Δεν είναι επίσης σαφές εάν οι ΗΠΑ ενδέχεται να επιδιώξουν να πουλήσουν ή να μοιραστούν κάποιο από τα δικά τους αναχαιτιστικά με το Ισραήλ, κάτι που θα ασκούσε τη δική τους πίεση στις εγχώριες προμήθειες. Οι ΗΠΑ έχουν συμπεριλάβει στοιχεία πυραυλικής άμυνας σε προηγούμενες διατάξεις στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ» ανέφερε το δημοσίευμα για να προσθέσει:

«Το Ισραήλ έχει άλλους τρόπους να αμυνθεί έναντι των ιρανικών πυραύλων κατά τη διάρκεια του πολέμου, συμπεριλαμβανομένων των μαχητικών αεροσκαφών, αλλά τα αναχαιτιστικά είναι από τα πιο αποτελεσματικά αμυντικά όπλα κατά των πυρών μεγάλου βεληνεκούς. Το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Iron Dome έχει σχεδιαστεί για να αποκρούει περισσότερα πυρά μικρού βεληνεκούς.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι οι ΗΠΑ έχουν ένα «ουσιαστικά απεριόριστο» απόθεμα πυρομαχικών, αν και οι αναλυτές έχουν δηλώσει εδώ και καιρό ότι τα αποθέματα των ΗΠΑ είναι χαμηλότερα από ό,τι θα ήθελε ο στρατός.

Τον περασμένο Ιούνιο, οι ΗΠΑ εκτόξευσαν πάνω από 150 αντιαεροπορικά συστήματα THAAD κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών — που πιστεύεται ότι αντιστοιχούν περίπου στο ένα τέταρτο του αμερικανικού αποθέματος εκείνη την εποχή. Πιστεύεται επίσης ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν αντιαεροπορικά συστήματα Patriot αξίας περίπου 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων τις πρώτες πέντε ημέρες αυτού του πολέμου, σύμφωνα με ορισμένες αναφορές.

Τον Ιανουάριο, το Πεντάγωνο έκανε κινήσεις για να ξεκινήσει σημαντική αύξηση της παραγωγής του συστήματος πυραυλικής άμυνας THAAD. Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κυβέρνηση διαθέτει άφθονα THAAD και μαχητικά αεροσκάφη, καθώς και αναχαιτιστικά μεσαίου επιπέδου.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε στο Semafor σε ανακοίνωσή του ότι το υπουργείο «έχει όλα όσα χρειάζεται για να εκτελέσει οποιαδήποτε αποστολή στον χρόνο και στον τόπο» που θα επιλέξει ο Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος και οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό από την Semafor».