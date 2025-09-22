Επιστρέφει η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ

Η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, Jimmy Kimmel Live!, κάνει πρεμιέρα την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η Disney.

Η θρυλική εκπομπή Jimmy Kimmel Live! του Τζίμι Κίμελ, γνωστή από τα δημοφιλή «late show» στις ΗΠΑ, διεκόπη στις 18 Σεπτεμβρίου.

Η διακοπή οφείλεται στον εναρκτήριο μονόλογο του Κίμελ, κατά τη διάρκεια του οποίου κατηγόρησε την αμερικανική δεξιά ότι επιχειρεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά τον φόνο του influencer Τσάρλι Κερκ.

«Την περασμένη Τετάρτη αποφασίσαμε να αναστείλουμε προσωρινά την εκπομπή για να αποφύγουμε περαιτέρω κλιμάκωση σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συγκυρία για τη χώρα μας.

Η απόφαση πάρθηκε επειδή κάποια σχόλια κρίθηκαν ακατάλληλα και ενδεχομένως αναίσθητα. Τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν εποικοδομητικές συνομιλίες με τον Jimmy, και μετά από αυτές αποφασίστηκε η επαναφορά της εκπομπής την Τρίτη», αναφέρεται στην ενημέρωση από το TMZ.

🚨 'Jimmy Kimmel Live!' is coming back to ABC after suspension. https://t.co/YKeun5PnR6 pic.twitter.com/S1BIdtfg2Z— TMZ (@TMZ) September 22, 2025

Η αντιπαράθεση με την αμερικανική δεξιά και οι πολιτικές επιπτώσεις

Η αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ ξεκίνησε έπειτα από ένα σχόλιο που έκανε στο «Jimmy Kimmel Live!» σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ο παρουσιαστής κατηγόρησε την αμερικανική δεξιά ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά την υπόθεση του Κερκ.

Όπως ανέφερε ο Κίμελ τη Δευτέρα, «Φθάσαμε σε νέα ύψη αυτό το σαββατοκύριακο», προσθέτοντας σαρκαστικά: «με τη συμμορία MAGA (σ.σ. τους οπαδούς του Τραμπ δηλαδή) να προσπαθεί απελπισμένα να παρουσιάσει αυτόν τον πιτσιρικά που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από δικό της και να κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει πολιτικό κέρδος».