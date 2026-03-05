Επισκέφτηκε Αμερικανούς στρατιώτες στο νότιο Ισραήλ ο Νετανιάχου – «Η συνεργασία μας είναι ιστορική»

Η συνεργασία μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ στην εκστρατεία κατά του Ιράν «είναι ιστορική», λέει ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε μια επίσκεψη στην ισραηλινή αεροπορική βάση Όβντα στο νότιο Ισραήλ, όπου στεγάζονται ισραηλινά και αμερικανικά αεροπορικά πληρώματα.

«Συνεχίζουμε να χτυπάμε στόχους του τρομοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν, καθώς και τρομοκρατικά στοιχεία στον Λίβανο», λέει ο Νετανιάχου. «Τα επιτεύγματα είναι σημαντικά, αλλά η δουλειά που κάνουμε είναι ακόμα σπουδαία.