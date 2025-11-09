Επίσημη επίσκεψη του Χακάν Φιντάν στις Ηνωμένες Πολιτείες τη Δευτέρα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες τη Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου.

Την ανακοίνωση έκανε το μεσημέρι της Κυριακής το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών μέσω επίσημης δήλωσης.

Σύμφωνα με το Πρακτορείο Anadolu, ο Φιντάν θα έχει σειρά επαφών και συναντήσεων στις ΗΠΑ, με στόχο τη συζήτηση διμερών και περιφερειακών ζητημάτων.

Πρόκειται για την πρώτη του επίσκεψη στην Ουάσιγκτον μετά τον Σεπτέμβριο, όταν είχε συνοδεύσει τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην 80ή Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάρτιο ο Φιντάν είχε πραγματοποιήσει διήμερη επίσκεψη στην αμερικανική πρωτεύουσα, όπου είχε επαφές υψηλού επιπέδου με Αμερικανούς αξιωματούχους για σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις Άγκυρας–Ουάσιγκτον και τις εξελίξεις στην περιοχή.