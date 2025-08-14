Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Επικοινωνία Ερντογάν – Ρούτε για Ουκρανία ενόψει της συνάντησης στην Αλάσκα

Στο επίκεντρο η πρόοδος των διαπραγματεύσεων της Κωνσταντινούπολης και οι πρωτοβουλίες για εκεχειρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, είχε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αντικείμενο τις εξελίξεις στον πόλεμο Ουκρανίας – Ρωσίας, ενόψει της συνάντησης των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις της Κωνσταντινούπολης, οι οποίες στοχεύουν στην επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας. Παράλληλα, επεσήμανε πως η συνέχιση της διαδικασίας αυτής μπορεί να οδηγήσει σε θετικές εξελίξεις σε ανθρωπιστικό επίπεδο.

Από την πλευρά του, ο Μαρκ Ρούτε παρουσίασε την εκτίμηση του ΝΑΤΟ για την τρέχουσα κατάσταση στην Ουκρανία, ενόψει της επικείμενης συνόδου κορυφής στην Αλάσκα.

