Επικοινωνία Ερντογάν – Ρούτε για Ουκρανία ενόψει της συνάντησης στην Αλάσκα
Στο επίκεντρο η πρόοδος των διαπραγματεύσεων της Κωνσταντινούπολης και οι πρωτοβουλίες για εκεχειρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, είχε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αντικείμενο τις εξελίξεις στον πόλεμο Ουκρανίας – Ρωσίας, ενόψει της συνάντησης των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις της Κωνσταντινούπολης, οι οποίες στοχεύουν στην επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας. Παράλληλα, επεσήμανε πως η συνέχιση της διαδικασίας αυτής μπορεί να οδηγήσει σε θετικές εξελίξεις σε ανθρωπιστικό επίπεδο.
Από την πλευρά του, ο Μαρκ Ρούτε παρουσίασε την εκτίμηση του ΝΑΤΟ για την τρέχουσα κατάσταση στην Ουκρανία, ενόψει της επικείμενης συνόδου κορυφής στην Αλάσκα.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις