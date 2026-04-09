Der Spiegel: Ο πρόεδρος Τραμπ πιέζει τους Ευρωπαίους να συμβάλουν σε στρατιωτική επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στους Ευρωπαίους συμμάχους προθεσμία ημερών για να διαθέσουν πολεμικά πλοία ή άλλα στρατιωτικά μέσα για να βοηθήσουν στην ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Der Spiegel την Μεγάλη Πέμπτη 9/4.

Το αίτημα διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης κεκλεισμένων των θυρών στον Λευκό Οίκο μεταξύ του Τραμπ και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Ο Ρούτε δήλωσε στη συνέχεια στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει «συγκεκριμένες δεσμεύσεις» τις επόμενες ημέρες, ανέφερε το περιοδικό, επικαλούμενο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι διπλωμάτες χαρακτήρισαν το αίτημα ως «τελεσίγραφο», λέγοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ κατέστησε σαφές ότι οι αόριστες «πολιτικές δεσμεύσεις» από τους συμμάχους δεν επαρκούν πλέον. Παρέμεινε ασαφές εάν οι ΗΠΑ πιέζουν για μια επίσημη αποστολή του ΝΑΤΟ ή απλώς για συντονισμένες εθνικές αναπτύξεις.

Οι μεγάλοι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, μέχρι στιγμής διστάζουν να στείλουν ναυτικές δυνάμεις για να διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν τους συμβουλεύτηκαν πριν ξεκινήσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επέκρινε νωρίτερα τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για την έλλειψη σαφούς στρατηγικής για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Δήλωσε ότι η Γερμανία θα μπορούσε να βοηθήσει στην ασφαλή ναυσιπλοΐα στο στενό μόνο μετά από εκεχειρία και μόνο με διεθνή εντολή και έγκριση από το γερμανικό κοινοβούλιο.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social μετά τη συνάντησή του με τον Ρούτε του ΝΑΤΟ την Τετάρτη, ο Τραμπ συνέχισε την κριτική του προς τους Ευρωπαίους συμμάχους και τον ρόλο τους κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. «Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί όταν το χρειαζόμασταν και δεν θα είναι εκεί αν το χρειαστούμε ξανά», έγραψε.

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ πιστεύει ότι το ΝΑΤΟ «δοκιμάστηκε και απέτυχε» κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν. «Είναι αρκετά λυπηρό το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ γύρισε την πλάτη του στον αμερικανικό λαό κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι εβδομάδων, ενώ ο αμερικανικός λαός είναι αυτός που χρηματοδοτεί την άμυνά του», είπε.