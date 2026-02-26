Εντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα από τις γερμανικές Αρχές

Στον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα που είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στο Ρίο φαίνεται πως έχουν προχωρήσει οι γερμανικές Αρχές.

Συγκεκριμένα, το 16χρονο κορίτσι, το οποίο αναζητούσαν από τις 8 Ιανουαρίου οι Αρχές στην Ελλάδα αλλά και την Γερμανία τελικά βρέθηκε και είναι υπό την προστασία πλέον των Αρχών.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή Live News του MEGA η 16χρονη Λόρα εντοπίστηκε από αστυνομικούς στο Βερολίνο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε δομή προστασίας ανηλίκων.

Να θυμίσουμε, ότι οι γερμανικές αρχές εντόπισαν ηλεκτρονικό στίγμα από το κινητό της στο Βερολίνο στις 9 Φεβρουαρίου 2026, δείχνοντας ότι η συσκευή της ήταν ενεργή στη γερμανική πρωτεύουσα εκείνη την ημέρα. Παράλληλα, το κινητό φαίνεται να χρησιμοποιείται από γυναίκα, χωρίς ωστόσο να έχει εξακριβωθεί αν πρόκειται για την ίδια τη Λόρα.

Η 16χρονη Λόρα Λομπτέφ αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου 2026, όταν έφυγε από την οικία της στο Ρίο Πατρών. Την ίδια ημέρα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, επιβιβάστηκε σε πτήση της Lufthansa από την Αθήνα με προορισμό τη Φρανκφούρτη. Για τον εντοπισμό της έχει ενεργοποιηθεί το AMBER ALERT HELLAS, ενώ επίσημες ανακοινώσεις αναζήτησης έχουν εκδώσει τόσο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όσο και η γερμανική οργάνωση «Vermisste Kinder».

Η οικογένεια της ανήλικης και οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να αναζητούν απαντήσεις, ενώ οι έρευνες διεξάγονται με στόχο να διαλευκανθούν πλήρως οι κινήσεις της 16χρονης πριν χαθούν τα ίχνη της.

Οι κινήσεις της Λόρα κατά τη διάρκεια της εξαφάνισης της

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, την ημέρα που έφυγε από το σπίτι της, η Λόρα φέρεται να ήταν αποφασισμένη να μην επιστρέψει. Συγκέντρωσε κοσμήματα της οικογένειας, επιβιβάστηκε σε ταξί και μετέβη στην περιοχή του Ζωγράφου.

Από εκεί κατευθύνθηκε στην Ομόνοια, όπου αγόρασε αεροπορικό εισιτήριο. Χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τη μετάβασή της στο σχολείο, η ανήλικη κέρδισε πολύτιμο χρόνο, ώστε να απομακρυνθεί από το Ρίο και να χαθεί μέσα στην πολυκοσμία της πρωτεύουσας.

Το εισιτήριο, αξίας 205 ευρώ, αγοράστηκε από ταξιδιωτικό γραφείο στην οδό Πειραιώς και εστάλη στο κινητό της μέσω κρυπτογραφημένου email μίας χρήσης, το οποίο αποτελεί και τη μοναδική ηλεκτρονική κίνηση που έχει εντοπιστεί.

Η 16χρονη ταξίδεψε μόνη της στη Φρανκφούρτη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί εάν την περίμενε εκεί κάποιο πρόσωπο ή εάν επρόκειτο να συνεχίσει το ταξίδι της προς το Αμβούργο, το οποίο εκτιμάται ως πιθανός τελικός προορισμός της.

Στο Αμβούργο γεννήθηκε και έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής της, ενώ διατηρούσε επαφές με φίλους και γνωστούς ακόμη και μετά τη μετεγκατάστασή της στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το αεροπορικό εισιτήριο, η Λόρα αναχώρησε από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 17:35 και, έπειτα από πτήση διάρκειας 3 ωρών και 5 λεπτών, έφτασε στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης.

Ταξίδεψε μόνο με χειραποσκευή, χρησιμοποιώντας το πραγματικό της όνομα και το προσωπικό της διαβατήριο, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα ως προς το γιατί χρειάστηκε τόσος χρόνος μέχρι να διαπιστωθεί ότι η ανήλικη, την οποία αναζητούσαν οι γονείς της, είχε μεταβεί αεροπορικώς στη Γερμανία την ίδια ημέρα της εξαφάνισής της. Το ταξίδι της πραγματοποιήθηκε πριν καν προλάβουν οι γονείς της να δηλώσουν την εξαφάνισή της στις Αρχές.