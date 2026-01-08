Εντολή Τραμπ για αποχώρηση των ΗΠΑ από 66 διεθνείς οργανισμούς – “Δεν εξυπηρετούν τα αμερικανικά συμφέροντα”

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Τετάρτη εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο δίνει διαταγή οι ΗΠΑ να αποσυρθούν από 66 διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι «δεν εξυπηρετούν τα αμερικανικά συμφέροντα», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος μέσω X. AMERICA FIRST 🇺🇸



Today, President Donald J. Trump signed a Presidential Memorandum directing the withdrawal of the United States from 66 international organizations that no longer serve American interests including:



🔴35-non UN organizations

🔴31 UN entities pic.twitter.com/72pTyV811N

January 7, 2026

Η αμερικανική προεδρία διευκρίνισε πως ανάμεσά τους είναι 31 οργανισμοί που ανήκουν στο σύστημα του ΟΗΕ.

Όπως διευκρινίζεται, το μνημόνιο δίνει εντολή σε όλα τα ομοσπονδιακά υπουργεία και υπηρεσίες να σταματήσουν τη συμμετοχή και τη χρηματοδότηση 35 μη οργανισμών του ΟΗΕ και 31 οργανισμών και οντοτήτων του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση Τραμπ εκτιμά ότι οι συγκεκριμένοι φορείς λειτουργούν αντίθετα προς τα εθνικά συμφέροντα, την ασφάλεια, την οικονομική ευημερία ή την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, η απόφαση ελήφθη έπειτα από συνολική επανεξέταση όλων των διεθνών διακυβερνητικών οργανισμών, συμβάσεων και συνθηκών στους οποίους οι ΗΠΑ συμμετέχουν, τους οποίους χρηματοδοτούν ή υποστηρίζουν με οποιονδήποτε τρόπο.

Η αποχώρηση αναμένεται να τερματίσει τη χρηματοδότηση από τους Αμερικανούς φορολογούμενους και τη συμμετοχή των ΗΠΑ σε φορείς που, κατά την κυβέρνηση, προωθούν «παγκοσμιοποιημένες ατζέντες» εις βάρος των αμερικανικών προτεραιοτήτων ή λειτουργούν με τέτοια αναποτελεσματικότητα ώστε οι ομοσπονδιακοί πόροι να αξιοποιούνται καλύτερα αλλού.