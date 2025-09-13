Ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ από την Πολωνία: Τι σημαίνει αυτή η κίνηση και οι επιπτώσεις για την Ελλάδα

Σε μια κίνηση που αντικατοπτρίζει την όξυνση των εντάσεων στη συγκέντρωση μεταξύ Ρωσίας και του ΝΑΤΟ, η Πολωνία προχώρησε πρόσφατα στην ενεργοποίηση του Άρθρου 4 της συνθήκης του ΝΑΤΟ, μετά από καταγγελλόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από ρωσικά drones προς τα σύνορά της. Η ενέργεια αυτή δεν συνεπάγεται αυτόματη στρατιωτική ανταπόκριση — αλλά στέλνει ισχυρό μήνυμα διεθνώς. Παρακάτω αναλύουμε τι προβλέπει το Άρθρο 4, γιατί το ενεργοποίησε τώρα η Πολωνία, και ποιες επιπτώσεις ενδέχεται να έχει για τις σχέσεις και την ασφάλεια στην Ευρώπη — ειδικότερα για την Ελλάδα.

Τι είναι το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ

Το Άρθρο 4 του North Atlantic Treaty καθορίζει ότι οποιοδήποτε κράτος–μέλος του ΝΑΤΟ μπορεί να ζητήσει διαβουλεύσεις με τα υπόλοιπα κράτη, όταν, κατά την κρίση του, απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική του ανεξαρτησία ή η ασφάλειά του.

Το Άρθρο 4 δεν υποχρεώνει αυτόματα τα άλλα κράτη–μέλη να λάβουν αμυντικά μέτρα ή να ενεργοποιήσουν τη συλλογική άμυνα (όπως προβλέπεται από το Άρθρο 5). Είναι περισσότερο ένας μηχανισμός συναίνεσης, συντονισμού και διαβούλευσης εντός της Συμμαχίας.

Ιστορικά, το Άρθρο 4 έχει ενεργοποιηθεί αρκετές φορές (λ.χ. το 2014 από την Πολωνία μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, και το 2022 από διάφορα κράτη μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία) ως μέσο αντιμετώπισης απειλών που ξεπερνούν τα εθνικά μέσα άμυνας αλλά χωρίς να καταλήγουν υποχρεωτικά σε πλήρη στρατιωτική εμπλοκή.

Τι συνέβη πρόσφατα: η περίπτωση της Πολωνίας

Πολλές ρωσικές μη επανδρωμένες πτητικές συσκευές (drones) εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας υπό συνθήκες που χαρακτηρίστηκαν ως «συμπεριφορά απειλής». Η Πολωνία ανέφερε ότι αυτές οι παραβιάσεις συνέβησαν παράλληλα με επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία.

Ορισμένα από τα drones καταρρίφθηκαν, με τη συμμετοχή Πολωνικών και Ολλανδικών αεροσκαφών.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε την ενεργοποίηση του Άρθρου 4, υποστηρίζοντας ότι η ενέργεια δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτελεί «μεγάλης κλίμακας πρόκληση».

Ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις για την Πολωνία και το ΝΑΤΟ

➠ Διαβουλεύσεις εντός της Συμμαχίας: Η ενεργοποίηση του Άρθρου 4 θα φέρει το ζήτημα στο Συμβούλιο του Βορρά, δηλαδή στην κεντρική δομή λήψης αποφάσεων του ΝΑΤΟ, ώστε να υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών, εκτίμηση κινδύνου και πιθανές συντονισμένες απαντήσεις.

➠ Αυξημένη επιφυλακή στα σύνορα: Οι χώρες στα ανατολικά της Ευρώπης αναμένεται να ενισχύσουν τα μέτρα αεράμυνας, επιτήρησης και συνοριακής ασφάλειας.

➠ Πίεση στη Ρωσία: Η ενεργοποίηση στέλνει σήμα ότι η Συμμαχία θεωρεί ότι οι παραβιάσεις αεροχώρου και οι «γκρίζες ζώνες» χρειάζονται αντιμετώπιση, ακόμα και αν δεν είναι ξεκάθαρο ποιος ευθύνεται, πράγμα που αυξάνει τη διπλωματική πίεση.

➠ Διπλωματική και πολιτική αντίδραση: Αναμένονται δηλώσεις καταδίκης, έκτακτες συνεδριάσεις, πιθανώς και αύξηση κυρώσεων ή άλλων μέτρων κατά της Ρωσίας από χώρες–μέλη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Τι δεν σημαίνει

Δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ενεργοποιείται το Άρθρο 5, δηλαδή η συλλογική άμυνα του ΝΑΤΟ. Το Άρθρο 5 ενεργοποιείται μόνο όταν υπάρξει επίθεση κατά κράτους–μέλους και τα άλλα κράτη συμφωνήσουν ότι πρόκειται για τέτοια.

Παράλληλα, δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη πολεμικές επιχειρήσεις ή άμεση στρατιωτική εμπλοκή.

Τέλος, δεν είναι μια σύγκρουση εξ’ ορισμού· η Πολωνία δεν έχει δηλώσει ότι σκοπεύει σε στρατιωτική αντίδραση πέραν της άμυνας του εναέριου χώρου της.

Ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις για την Ελλάδα

Αν και η Ελλάδα δεν είναι γεωγραφικά στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ προς τη Ρωσία ή την Ουκρανία, η ενεργοποίηση του Άρθρου 4 από την Πολωνία έχει παραπάνω από έμμεσες επιπτώσεις που αξίζει να εξετάσουμε:

⤷ Ενίσχυση της συνολικής συλλογικής άμυνας στο ΝΑΤΟ: Η Ελλάδα ως μέλος της Συμμαχίας επωφελείται από μια πιο σθεναρή θέση του ΝΑΤΟ στην αντιμετώπιση των εξωτερικών απειλών. Ακόμα και αν δεν εμπλέκεται άμεσα, η διατήρηση ενός ισχυρού και αποφασιστικού ΝΑΤΟ μειώνει τον κίνδυνο να εξαπλωθούν οι εντάσεις και προς τις νοτιότερες χώρες.

⤷ Ανάγκη εγρήγορσης στα μεσογειακά σύνορα και ασφάλεια εναέριου χώρου: Οι εξελίξεις αυτές υπογραμμίζουν πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια εναέριου χώρου, η επιτήρηση και οι μηχανισμοί συναγερμού. Για την Ελλάδα, που έχει μεγάλο μήκος ακτών και νησιών και πολλές ανοιχτές θάλασσες γύρω της, υπάρχει η πιθανότητα ότι όποια κλιμάκωση στην Ανατολική Ευρώπη να έχει επιπτώσεις και εδώ.

⤷ Διπλωματικές ευκαιρίες και υποχρεώσεις: Η Αθήνα μπορεί να παίξει ρόλο σε διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση, αλλά και να εντάξει περισσότερο τον διάλογο για ασφάλεια στην ευρύτερη Μεσόγειο, αναδεικνύοντας θέματα όπως η υποστήριξη των μελών του ΝΑΤΟ, οι σχέσεις Ε.Ε.-ΝΑΤΟ, η συνεργασία με χώρες που γειτνιάζουν με την κρίση.

⤷ Αμυντική προετοιμασία και σχεδιασμός: Η Ελλάδα θα πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσο οι σημερινές δυνατότητές της — ένοπλες δυνάμεις, αεράμυνα, ικανότητες επιτήρησης — επαρκούν για ενδεχόμενες προκλήσεις που πηγάζουν από αυξημένη δυναμική ασφαλείας στο βορρά και στην ανατολή. Ίσως να εξεταστεί ενίσχυση συνεργασιών με άλλα κράτη–μέλη για κοινές ασκήσεις, για sharing πληροφοριών, και για ενίσχυση της ετοιμότητας.

⤷ Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις: Σε περίπτωση κλιμάκωσης των εντάσεων, οι επιπτώσεις δεν θα είναι μόνο στρατιωτικές αλλά και οικονομικές — αύξηση δαπανών για άμυνα, πιθανές αυξήσεις τιμών πετρελαίου, αλλαγές στις διαδρομές εμπορίου ή μεταφορών, τουριστικές συνέπειες αν υπάρχουν περιοχές που θεωρούνται ριψοκίνδυνες.