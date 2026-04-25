Στο Μέγαρο Μαξίμου Μητσοτάκης και Μακρόν μετά την επίσκεψη στον «Κίμωνα» – Θα υπογράψουν τη νέα αμυντική συνεργασία

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατ’ ιδίαν συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης της φρεγάτας στον Πειραιά.

Σε συνέχεια της κοινής τους παρουσίας στο λιμάνι του Πειραιά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον Εμανουέλ Μακρόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γάλλος Πρόεδρος αφίχθη στην πρωθυπουργική έδρα ακριβώς στις 11:30, με τον κ. Μητσοτάκη να τον υποδέχεται στην είσοδο του κτιρίου σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, όπως μαρτυρά και η χειραψία των δύο ηγετών ενώπιον των τηλεοπτικών συνεργείων.

Η συνάντηση αυτή έρχεται να επισφραγίσει την ατζέντα της σημερινής ημέρας, η οποία ξεκίνησε με ισχυρούς αμυντικούς συμβολισμούς και συνεχίζεται τώρα στο πολιτικό πεδίο, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις συνομιλίες για τις διμερείς σχέσεις και τις τρέχουσες διεθνείς προκλήσεις.

Δείτε φωτογραφίες από την συνάντηση:

*Πηγή Φωτοφραφιών: EUROKINISSI