Έλον Μασκ: Χαρακτήρισε ως «υποκρίτρια» την Μπίλι Άιλις μετά την πολιτική της ομιλία στα Grammy 2026

Η 68η απονομή των βραβείων Grammy μετατράπηκε σε πολιτικό πεδίο μάχης, με τον Elon Musk και την Billie Eilish να βρίσκονται στο επίκεντρο μιας σφοδρής αντιπαράθεσης. Η αφορμή δόθηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας αποδοχής του βραβείου «Τραγούδι της Χρονιάς», όταν η 24χρονη σταρ εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE), προκαλώντας κύμα αντιδράσεων που ξεπέρασε τα όρια της μουσικής βιομηχανίας.

Η Billie Eilish, φορώντας μια καρφίτσα με το σύνθημα «ICE OUT», χρησιμοποίησε τη σκηνή για να καταγγείλει τις πολιτικές φύλαξης των συνόρων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Κανένας δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη».

Η τραγουδίστρια προέτρεψε το κοινό να συνεχίσει τις διαμαρτυρίες, κλείνοντας την τοποθέτησή της με μια υβριστική φράση κατά της υπηρεσίας ICE, γεγονός που πυροδότησε άμεσα τα αντανακλαστικά συντηρητικών κύκλων και πολιτικών προσωπικοτήτων.

Ο Elon Musk, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες είχε ήδη χαρακτηρίσει την τραγουδίστρια «ανόητη» σε προηγούμενη διαδικτυακή τους κόντρα, δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Μέσω της πλατφόρμας X, ο ιδιοκτήτης της Tesla χαρακτήρισε την Billie Eilish «υποκρίτρια», στηρίζοντας ανοιχτά τις επικρίσεις που δέχεται η καλλιτέχνιδα σχετικά με την προσωπική της περιουσία και τον τρόπο ζωής της.

She’s such a hypocrite!— Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2026

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ron DeSantis, σχολίασε καυστικά πως αν η Billie Eilish πιστεύει πραγματικά όσα λέει, θα έπρεπε να παραχωρήσει την κατοικία της σε ιθαγενείς Αμερικανούς, με τον Elon Musk να απαντά εμφατικά «Ακριβώς», ενισχύοντας την κατηγορία περί υποκρισίας.

Παράλληλα, ο γερουσιαστής της Γιούτα, Mike Lee, και ο εκπρόσωπος της Μινεσότα, Walter Hudson, έθεσαν ερωτήματα για το αν τέτοιες δηλώσεις συνεπάγονται την πλήρη αμφισβήτηση της νομιμότητας της ιδιοκτησίας γης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Tricia McLaughlin, βοηθός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), δήλωσε στο Fox News πως την ώρα που οι σταρ του Χόλιγουντ προσπαθούν να καλλιεργήσουν μίσος κατά των αρχών, οι αξιωματικοί της υπηρεσίας εργάζονται σκληρά για τη σύλληψη σοβαρών εγκληματιών, παιδεραστών και κακοποιών.