Με τη διορία στον άμαχο πληθυσμό της βόρειας Γάζας να έχει λήξει στις 13:00, ο ισραηλινός στρατός έχει λάβει θέσεις μάχης, αναμένοντας την εντολή για να ξεκινήσει τη χερσαία επίθεση.

Την ίδια ώρα, η Χαμάς με νέο βίντεο προκαλεί το Ισραήλ «Κοιτάξτε το θα γίνει εάν ξεκινήσει η χερσαία επίθεση».

Residents of Gaza City and northern Gaza, in the past days, we've urged you to relocate to the southern area for your safety. We want to inform you that the IDF will not carry out any operations along this route from 10 AM to 1 PM. During this window, please take the opportunity… pic.twitter.com/JUkcGOg0yv