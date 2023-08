Η έκρηξη στην Τουρκία που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας είχε ως αποτέλεσμα δέκα άνθρωποι να τραυματιστούν, εκ των οποίων οι δυο σοβαρά.

Συγκεκριμένα η έκρηξη σημειώθηκε σήμερα κοντά σε μια σιταποθήκη στο λιμάνι Ντεριντζέ στην επαρχία Κοτζάελι στη δυτική Τουρκία, μετέδωσαν το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο TRT και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Δεν έχουν καταστεί μέχρι στιγμής σαφή τα αίτια της έκρηξης κοντά στα σιλό του Τουρκικού Οργανισμού Σιτηρών (TMO).

Η έκρηξη συνέβη στις 14:40 και η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη, μετέδωσε το TRT.

TURKEY- a powerful explosion has destroyed The Turkish Grain depot.



This holds up to 8 million tons of wheat, barley, legumes, chickpeas and lentils and has been highly stocked to lessen the impact of war.



Extremely bad news for citizens!



pic.twitter.com/TQef7V8ABY