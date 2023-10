Η Χαμάς έκανε έκκληση για κατάπαυση του πυρός με εκπρόσωπο ωστόσο του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Συγκεκριμένα εκπρόσωπος της Χαμάς δήλωσε ότι οι όμηροι θα απελευθερωθούν με αντάλλαγμα μια 5ήμερη κατάπαυση του πυρός, αλλά οι Ισραηλινοί στρατιώτες δεν θα απελευθερωθούν, θα κρατηθούν για ανταλλαγή, μεταδίδουν οι Financial Times.

Hamas spokesperson stated that those who were captured would be released in exchange for a 5-day ceasefire, but Israeli soldiers would not be released; they would be held for an exchange.



-Financial Times