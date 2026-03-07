Εκκενώθηκε η ισπανική πρεσβεία στην Τεχεράνη εν μέσω βομβαρδισμών από ΗΠΑ και Ισραήλ

Η Ισπανία προχώρησε στην εκκένωση της πρεσβείας της στην Τεχεράνη, καθώς συνεχίζονται τα αεροπορικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στην πρωτεύουσα του Ιράν.

Σε ανάρτησή του το βράδυ του Σαββάτου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες επιβεβαίωσε ότι ο πρέσβης και το απαραίτητο προσωπικό που παρέμενε μέχρι σήμερα στην Τεχεράνη απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

«Μόλις ολοκληρώσαμε με επιτυχία την εκκένωση της ισπανικής πρεσβείας στο Ιράν», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρέσβης και τα μέλη του προσωπικού πέρασαν τα σύνορα προς το Αζερμπαϊτζάν. Albares 🌹 confirma la evacuación "con éxito" de la Embajada de España en Irán 🇮🇷



"El resto de nuestras Embajadas en la región y la sala de crisis siguen plenamente operativas 24 horas a través de los teléfonos de emergencias".



👇https://t.co/rASVPJBLTfhttps://t.co/rASVPJBLTf March 7, 2026

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι υπόλοιπες ισπανικές πρεσβείες στην Μέση Ανατολή, καθώς και το κέντρο διαχείρισης κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών, παραμένουν σε πλήρη λειτουργία σε 24ωρη βάση μέσω των γραμμών έκτακτης ανάγκης.