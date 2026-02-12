Έφοδος της βελγικής αστυνομίας στην Κομισιόν – Έρευνα για απάτη πώλησης ακινήτων ύψους 900 εκατ. ευρώ

Έφοδος στην Κομισιόν πραγματοποίησε η Βελγική αστυνομία την Πέμπτη (12/2) για φερόμενο σκάνδαλο με πωλήσεις ακινήτων στην ΕΕ.

Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση, τα οποία επικαλούνται οι Financial Times, το πρωί της Πέμπτης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε διάφορα γραφεία της Επιτροπής στις Βρυξέλλες, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος προϋπολογισμού.

Η έρευνα αφορά την πώληση ακινήτων της ΕΕ η οποία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης επιτροπής υπό επίτροπο Γιοχάνες Χαν και αφορά 23 κτίρια που αποκτήθηκαν από το βελγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο, SFPIM, για 900 εκατομμύρια ευρώ το 2024.

«Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε σε αυτό το στάδιο, για να μην θέσουμε σε κίνδυνο τις έρευνες και την έκβασή τους» είπε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Τίν Χολεβότ.

Κατά τον χρόνο της συναλλαγής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε υποστηρίξει ότι η διαδικασία πώλησης πραγματοποιήθηκε μέσω διαγωνισμού και σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ.

Η Olaf, η αρμόδια αρχή της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης, αρνήθηκε να σχολιάσει, όπως και η βελγική ομοσπονδιακή αστυνομία.