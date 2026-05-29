Ρουμανία: Ρωσικό drone έπεσε σε πολυκατοικία, ανατριχιαστικό βίντεο – Κλήθηκε για εξηγήσεις ο Ρώσος πρέσβης

Σοβαρές ανησυχίες προκαλεί το γεγονός ότι ρωσικό drone έπεσε σε πολυκατοικία στην Ρουμανία στην πόλη Γκαλάτσι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης την νύχτα.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά δύο πολίτες ενώ περίπου 70 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη που προκλήθηκε.Kάμερα κατέγραψε την στιγμή της πρόσκρουσης του drone στην πολυκατοικία, με τον χαρακτηριστικό ανατριχιαστικό θόρυβο του κινητήρα του αεροσκάφους να «σπάει» την ησυχία μέσα στην νύχτα.

BREAKING:



A Russian suicide drone has struck an apartment building in Galați, Romania.



Several Romanian civilians are wounded, with some reportedly being in serious condition.



Romania is a NATO member state 🇷🇴 pic.twitter.com/8UCJxHDekT— Visegrád 24 (@visegrad24) May 29, 2026

Σύμφωνα με τον Ρουμάνο ταξίαρχο Γκεόργκε Μαξίμ, το ρωσικό drone παρέμεινε στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας για περίπου τέσσερα λεπτά, πετώντας σε πολύ χαμηλό ύψος, κάτω από τις δυνατότητες ανίχνευσης των ραντάρ.

«Τα drones παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και πετούν χαμηλά, κάτω από τις δυνατότητες των ραντάρ», δήλωσε ο Μαξίμ, εξηγώντας τις δυσκολίες εντοπισμού τους.

Αναφέρθηκε επίσης στο αμερικανικό σύστημα αντι-drone MEROPS, το οποίο βρίσκεται ήδη σε λειτουργία στη χώρα, σημειώνοντας όμως ότι η χρήση του σε πυκνοκατοικημένη αστική περιοχή θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όταν εντοπίστηκαν drones κοντά στον ρουμανικό εναέριο χώρο, δυο καταδιωκτικά F-16 απογειώθηκαν κατεπειγόντως από την αεροπορική βάση στο Φετέστι (ανατολικά), και τους δόθηκε πράσινο φως να «εμπλακούν» εναντίον των «στόχων».

Τα δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 που εκτελούσαν αποστολή αεροπορικής επιτήρησης απογειώθηκαν στις 01:19 από την 86η Αεροπορική Βάση στο Φετεστί. Την επιχείρηση υποστήριξε και ελικόπτερο IAR 330 SOCAT της Ρουμανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

«Το συμβάν αυτό αποτελεί σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσικής Ομοσπονδίας», τόνισε σε επίσημη ανακοίνωσή της η κυβέρνηση της Ρουμανίας.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το Βουκουρέστι ενημέρωσε άμεσα τους συμμάχους του, καθώς και τον γενικό γραμματέα του NATO, Μαρκ Ρούτε, ζητώντας επιτάχυνση της μεταφοράς πρόσθετων δυνατοτήτων αντιμετώπισης drones στη Ρουμανία.

A Russian drone struck an apartment building in Galați, Romania, injuring two people.



The drone hit the roof of a residential building near the Ukrainian border.



At the same time, Russia was attacking the nearby Ukrainian port city of Izmail across the Danube River. pic.twitter.com/zdzK5jJpm6 — Clash Report (@clashreport) May 29, 2026

Η αντίδραση του ΝΑΤΟ

Το NATO καταδίκασε την «απερισκεψία» της Ρωσίας και διαβεβαίωσε ότι θα ενισχύσει περαιτέρω την άμυνά του κατά τέτοιων απειλών.

«Το NATO θα συνεχίσει να ενισχύει την άμυνά του έναντι όλων των απειλών, συμπεριλαμβανομένων των drones», δήλωσε εκπρόσωπος της Συμμαχίας, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη ανησυχία για τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά κοντά στα σύνορα κρατών-μελών».

Οι ρουμάνικες υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ανέφεραν ότι το σύνολο της γόμωσης του ρωσικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εφόρμησης ανατινάχτηκε και δυο ένοικοι διαμερίσματος τραυματίστηκαν ελαφρά, πάντως μπόρεσαν να βγουν από το διαμέρισμα με ίδια μέσα και τους προσφέρθηκαν φροντίδες επιτόπου για εκδορές.

Την ίδια ώρα, το Reuters μετέδωσε ότι εντοπίστηκε και δεύτερο drone στη βορειοδυτική Ρουμανία, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν έφερε εκρηκτικό φορτίο.

Ρουμανία: Κάλεσμα στον Ρώσο πρέσβη για εξηγήσεις

Η Ρουμανία κάλεσε τον πρέσβη της Ρωσίας στο υπουργείο Εξωτερικών, μετά την επιβεβαίωση των ρουμανικών Αρχών ότι το drone που συνετρίβη σε πολυκατοικία ήταν ρωσικής προέλευσης.

«Κάλεσα τον πρέσβη της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο υπουργείο Εξωτερικών. Η ασφάλεια της Ρουμανίας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Έχουμε επιβεβαίωση από το υπουργείο Άμυνας ότι το drone που προσέκρουσε στην πολυκατοικία στο Γκαλάτσι είναι ρωσικής προέλευσης», ανέφερε η υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας, Οάνα Τσόιου.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα γνωστοποιήσει επίσημα τις συνέπειες που θα έχει το περιστατικό στις διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών.

Ποια η κατάσταση των τραυματιών

Από την πτώση του drone και την έκρηξη σε πολυκατοικία τραυματίστηκαν δύο πολίτες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα στο σώμα. Μια 53χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στο Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου Επειγόντων Περιστατικών της Κομητείας Γκαλάτσι. Φέρει εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα πόδια, καθώς και τραύματα από θραύσματα γυαλιού.

Ταυτόχρονα, ένα αγόρι 14 ετών νοσηλεύεται στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών στο Γκαλάτσι, με εγκαύματα στο χέρι, χωρίς να αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα. Wreckage found at the site of a drone strike tonight on an apartment building in Galați, Eastern Romania, which injured several civilians, appears to confirm that the building was indeed struck with a Russian Geran-2/Shahed-136. pic.twitter.com/mkSzOR2Fim— K13 News (@K13News) May 29, 2026

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Ρουμανίας, και οι δύο ασθενείς βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.