Διπλωματικός «πυρετός» στο Μαϊάμι: Οι Αμερικανοί πραγματοποιούν ξεχωριστές επαφές με Ρώσους και Ουκρανούς

Στο Μαϊάμι ξεκίνησαν οι πρώτες διερευνητικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο και να πραγματοποιούν αρχικά επαφές με τη ρωσική πλευρά.

Οι συνομιλίες διεξάγονται σε χωριστά τραπέζια και βασίζονται στο αμερικανικό σχέδιο, με τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον Στιβ Γουίτκοφ να συναντώνται πρώτοι με την ομάδα του Κιρίλ Ντμιτρίεφ, απεσταλμένου του Βλαντίμιρ Πούτιν. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συμμετοχής του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σε μέρος των επαφών.

Στη συνέχεια, οι Αμερικανοί αναμένεται να έχουν ξεχωριστές συνομιλίες με τους Ουκρανούς διαπραγματευτές, καθώς η ρωσική πλευρά έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν επιθυμεί απευθείας συνάντηση με εκπροσώπους του Κιέβου.

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα στηρίξει ενδεχόμενη αμερικανική πρόταση για τριμερείς συνομιλίες ΗΠΑ–Ρωσίας–Ουκρανίας, εφόσον αυτές συμβάλουν σε ανταλλαγές αιχμαλώτων και ανοίξουν τον δρόμο για σύνοδο κορυφής των ηγετών.

Παράλληλα, τόνισε ότι «μόνο οι ΗΠΑ και ο Ντόναλντ Τραμπ» μπορούν να οδηγήσουν στον τερματισμό του πολέμου, αφήνοντας αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία – σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν – επιδίωκε να αναλάβει πρωτοβουλία διαλόγου με το Κρεμλίνο.

Ανυποχώρητος ο Πούτιν

Την ίδια ώρα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίζεται αμετακίνητος στις θέσεις του, διαμηνύοντας ότι η Ρωσία θα επιτύχει τους στόχους της με στρατιωτικά μέσα εάν η Ουκρανία δεν αποδεχθεί τους όρους της Μόσχας. Παρά τις σημαντικές απώλειες, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προελαύνουν αργά στο μέτωπο, ενισχύοντας τη σκληρή γραμμή του Κρεμλίνου.

Ο Ρώσος πρόεδρος, μάλιστα, ξεκαθάρισε τις προθέσεις του για την Ουκρανία παρουσιάζοντας σχετικό χάρτη με τις διεκδικήσεις της Ρωσίας.

Αμερικανικές εκθέσεις των υπηρεσιών πληροφοριών προειδοποιούν ότι ο Πούτιν δεν δείχνει πρόθυμος για ουσιαστικό συμβιβασμό και διατηρεί ως στρατηγικό στόχο τον πλήρη έλεγχο της Ουκρανίας, σε αντίθεση με εκτιμήσεις ορισμένων αξιωματούχων που θεωρούν ότι η Μόσχα ενδέχεται να αναζητά διέξοδο προς την ειρήνη.

Από την πλευρά του, το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο παραχώρησης εδαφών που οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της εισβολής.

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναγνώρισε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες, ωστόσο υπογράμμισε ότι «υπάρχει ακόμη δρόμος μπροστά».

«Προσπαθούμε να διαπιστώσουμε αν υπάρχει κάποιο σημείο σύγκλισης στο οποίο μπορούν να συμφωνήσουν οι πλευρές. Δεν είναι βέβαιο ότι αυτό θα καταστεί δυνατό», δήλωσε, εκφράζοντας την ελπίδα να υπάρξει απτό αποτέλεσμα έως το τέλος του έτους.