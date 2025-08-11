Διπλωματικό μπρα ντε φερ για την Ουκρανία: Τι θα ζητήσει ο Πούτιν από τον Τραμπ στην Αλάσκα, οι στόχοι του

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το κρίσιμο τετ α τετ Τραμπ και Πούτιν την ερχόμενη Παρασκευή 15/8 στην Αλάσκα.

Η συνάντηση των δύο ισχυρών ηγετών με θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία έχει προκαλέσει παγκόσμιο διπλωματικό πυρετό, με τους Ευρωπαίους ηγέτες με κοινή τους ανακοίνωση να ζητούν να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία, σημειώνοντας ότι ο δρόμος για την ειρήνη δεν μπορεί να χαραχτεί χωρίς την Ουκρανία.

Στην αμερικανική προεδρία φέρεται να «συζητείται» το ενδεχόμενο να προσκληθεί και ο Ζελένσκι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη κάνει λόγο για μια ειρηνευτική συμφωνία που βασίζεται σε μια «ανταλλαγή εδαφών», η οποία ανησυχεί το Κίεβο, με διεθνή ΜΜΕ και αναλυτές να κάνουν λόγο για μια σύνοδο κορυφής στα μέτρα του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με την Αλεξάνδρα Προκοπένκο, ερευνήτρια στο Κέντρο Carnegie Russia Eurasia, «ο Πούτιν δεν έχει κανένα κίνητρο να τερματίσει τον πόλεμο αυτή τη στιγμή. Αυτό που έχει σημασία για αυτόν είναι να διατηρήσει την προσοχή του Τραμπ».

Η επικείμενη συνάντηση κορυφής είναι για τον Σαμ Γκριν, καθηγητή Ρωσικής πολιτικής στο King’s College του Λονδίνο, το αποτέλεσμα του ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Τραμπ βρέθηκαν «στριμωγμένοι στη γωνία».

Όπως εξηγεί στους FT, ο Ρώσος πρόεδρος δεν υπήρχε περίπτωση να ανακοινώσει συμφωνία για εκεχειρία βάσει του χρονοδιαγράμματος του Τραμπ για να μην εκπέμψει μήνυμα ότι ενέδωσε στις πιέσεις του, ενώ ο Αμερικανός ομόλογός του ανησυχούσε για την πιθανότητα επιβολής κυρώσεων που θα μπορούσαν τελικά να αποδειχθούν αναποτελεσματικές και «να φανεί έτσι διπλά αδύναμος».

«Το γεγονός ότι ο Πούτιν πηγαίνει στις ΗΠΑ όχι ως κρατούμενος, κι ότι από από πηγή απογοήτευσης έχει μετατραπεί σε κάποιον ευπρόσδεκτο και ότι η συνάντηση πραγματοποιείται απουσία των Ουκρανών και των Ευρωπαίων – όλα αυτά συνιστούν γι’ αυτόν διπλωματική νίκη», συμπληρώνει.

Σύμφωνα με την Ουκρανή αξιωματούχο Alyona Getmanchuk, ο Πούτιν στοχεύει σε τρία πράγματα: να βγει από τη διπλωματική απομόνωση, να αποφύγει νέες κυρώσεις και να εκμεταλλευθεί την αποφασιστικότητα του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο, ώστε να επιτύχει διπλωματικά όσα δεν πέτυχε στρατιωτικά.

Υπενθυμίζεται ότι οι πάγιες θέσεις του Ρώσου προέδρου περιλαμβάνουν: αποκήρυξη ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, μη πυρηνικό καθεστώς, «αποστρατικοποίηση» και «αποναζιστικοποίηση», αποχώρηση ουκρανικών δυνάμεων από Ντόνετσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια, καθώς και παροχή πρόσβασης στην Κριμαία μέσω Χερσώνας-Ζαπορίζια.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός αναλυτής Βολοντίμιρ Φεσένκο χαρακτηρίζει την απαίτηση αποχώρησης από Ντόνετσκ και Λουχάνσκ «διαπραγματευτική παγίδα» με στόχο να κατηγορηθεί το Κίεβο για απροθυμία τερματισμού του πολέμου.

Οι Ευρωπαίοι επιδιώκουν επαφές με Τραμπ πριν τη συνάντηση με Πούτιν

Ευρωπαϊκές χώρες επιδιώκουν συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πριν από την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, σύμφωνα με το Bloomberg, που επικαλείται πηγές.

Ανώνυμες πηγές αναφέρουν ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν να μιλήσουν μαζί του πριν από την Παρασκευή, ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται η συνάντηση.

Το Σαββατοκύριακο υπήρξε έντονη κινητικότητα στο διπλωματικό πεδίο μεταξύ Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων, το οποίο περιλάμβανε συνάντηση στο Ηνωμένο Βασίλειο το Σάββατο με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι.

Οι πρέσβεις της ΕΕ ενημερώθηκαν την Κυριακή και οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συνεδριάζουν σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης.