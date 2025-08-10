Στην Αλάσκα κρίνεται το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία – Τι λέει ο Λευκός Οίκος για την παρουσία ή μη του Ζελένσκι

Η πολυαναμενόμενη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025 στην Αλάσκα. Η συνάντηση αναμένεται να εστιάσει στη διαπραγμάτευση για την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, ενώ οι προτάσεις του Τραμπ για εδαφικές παραχωρήσεις και τα ιστορικά συμφέροντα της Ρωσίας δημιουργούν έντονες διεθνείς εντάσεις.

Σχέδιο Συμφωνίας και Αντιπαραθέσεις

Η συνάντηση αυτή θα είναι η πρώτη μεταξύ των δύο ηγετών από το 2019 και η πρώτη συνάντηση κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας από το 2021. Σύμφωνα με πηγές από τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προτείνει εδαφικές παραχωρήσεις στην Ουκρανία ως μέρος μιας συμφωνίας ειρήνης, κάτι που έχει απορρίψει κατηγορηματικά ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι επαναλαμβάνει συνεχώς ότι η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας είναι αδιαπραγμάτευτη, γεγονός που καθιστά δύσκολες τις διαπραγματεύσεις για οποιαδήποτε συμφωνία.

Η Ρωσία από την πλευρά της ζητά την παραχώρηση των περιοχών Ντονμπάς και Κριμαίας, την απόρριψη της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, την άρση των διεθνών κυρώσεων κατά της Μόσχας, την προστασία των ρωσόφωνων περιοχών και την αποδέσμευση 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που είναι παγιδευμένα λόγω των κυρώσεων.

Η Στρατηγική Τοποθεσία της Συνάντησης

Η Αλάσκα, η οποία επιλέχθηκε ως το μέρος της συνάντησης, έχει ιστορικούς δεσμούς με τη Ρωσία, γεγονός που ενδέχεται να ενισχύσει την πολιτική διάσταση της συνάντησης. Επιπλέον, η Αλάσκα βρίσκεται εκτός της δικαιοδοσίας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), το οποίο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Πούτιν, λόγω των κατηγοριών για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία.

Η τοποθεσία της συνάντησης έχει προκαλέσει αντιδράσεις από ορισμένους αξιωματούχους των ΗΠΑ, οι οποίοι ανησυχούν ότι η κίνηση αυτή μπορεί να ενισχύσει τη ρητορική του Κρεμλίνου και να δώσει μια αίσθηση νομιμότητας στον Ρώσο Πρόεδρο, παρά τις διεθνείς πιέσεις.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει αποκλείσει εντελώς το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί ο Ζελένσκι σε ορισμένες συναντήσεις

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν κατονομάστηκε ως συμμετέχων στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή μεταξύ Τραμπ και Πούτιν. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν έχει αποκλείσει εντελώς το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί ο Ζελένσκι σε ορισμένες συναντήσεις, δήλωσαν στο CNN δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου τόνισε ότι οτιδήποτε αφορά τον Ζελένσκι πιθανότατα θα συμβεί μετά τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ παραμένει «ανοιχτός σε μια τριμερή σύνοδο κορυφής και με τους δύο ηγέτες», αλλά ότι «ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει τη διμερή συνάντηση που ζήτησε ο Πρόεδρος Πούτιν».

Αντιδράσεις από την Ευρώπη

Η συνάντηση αυτή δεν έχει περάσει απαρατήρητη στην Ευρώπη, με Ευρωπαίους ηγέτες να εκφράζουν έντονες ανησυχίες για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Ειδικότερα, οι ηγέτες της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Εσθονίας, υποστηρίζουν σταθερά την Ουκρανία, ενώ επαναλαμβάνουν τη θέση του Ζελένσκι ότι οποιαδήποτε συμφωνία που αποκλείει την Ουκρανία από την ειρηνική διαδικασία υπονομεύει την παγκόσμια ειρήνη.

Ο Ζελένσκι έχει τονίσει σε πλήθος δηλώσεων του ότι η διεθνής κοινότητα δεν πρέπει να παραχωρήσει εδάφη στην Ρωσία και να αποδεχθεί την παραβίαση των διεθνών συνόρων, ενισχύοντας τη θέση ότι η Ουκρανία θα πρέπει να έχει τον έλεγχο των εδαφών που κατέχονται από τη Ρωσία.

Σημείο καμπής

Η συνάντηση στην Αλάσκα ενδέχεται να αποτελέσει σημείο καμπής για τη σύγκρουση στην Ουκρανία, καθώς οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε έναν προσωρινό τερματισμό των εχθροπραξιών. Ωστόσο, η πιθανότητα εδαφικών παραχωρήσεων και η επιμονή του Ζελένσκι στην ακεραιότητα της Ουκρανίας καθιστούν δύσκολες τις συνομιλίες. Οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες για να φανεί εάν οι εντάσεις θα υποχωρήσουν ή αν η διαπραγμάτευση θα καταρρεύσει, αφήνοντας το μέλλον της Ουκρανίας σε αβεβαιότητα.