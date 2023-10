Πιθανά εγκλήματα πολέμου στη Γάζα -και όχι μόνο- εξετάζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, τη στιγμή που ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις συγκρούσεις εντός του Παλαιστινιακού θύλακα με άνδρες της Χαμάς.

Λίγο νωρίτερα σήμερα, οι Ταξιαρχίες ανέφεραν ότι εκτόξευσαν «βλήματα όλμων και ρουκέτες» εναντίον στρατιωτικής ισραηλινής θέσης στο Ερέζ, την κυριότερη μεθοριακή διάβαση μεταξύ Ισραήλ και Γάζας, η οποία παραμένει κλειστή από το ξέσπασμα του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου.

Ο εισαγγελέας Karim Khan επισκέφθηκε το συνοριακό πέρασμα της Ράφα την Κυριακή (29/10) και διαμήνυσε ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει «έρευνες σε εξέλιξη σχετικά με τα εγκλήματα που φέρεται να διαπράχθηκαν στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και επίσης σε σχέση με τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη».

«Εξετάζουμε ανεξάρτητα την κατάσταση στην Παλαιστίνη. Εξετάζουμε τα γεγονότα στο Ισραήλ… Χρειαζόμαστε συνεργασία. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Αλλά θα έχουμε την αποφασιστικότητα, την αντοχή και τον επαγγελματισμό για να διαχωρίσουμε τους ισχυρισμούς από τα γεγονότα», είπε ο Khan για να προσθέσει: «Δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα εμπόδιο στο να φτάνει η ανθρωπιστική βοήθεια σε παιδιά, σε γυναίκες και άνδρες, σε πολίτες. Είναι αθώοι. Έχουν δικαιώματα βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

#ICC Prosecutor @KarimKhanQC was at the Rafah Border Crossing between Egypt and the Gaza Strip this weekend.



Watch his remarks on the current situation in Israel and the State of Palestine. 👇 pic.twitter.com/Z22DMLaAv3