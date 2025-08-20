Δανία: Κατάργηση ΦΠΑ στα βιβλία για την ενίσχυση της ανάγνωσης

Η κυβέρνηση της Δανίας προτείνει την κατάργηση του ΦΠΑ στα βιβλία, ο οποίος ανέρχεται στο 25%, με στόχο την ενθάρρυνση της ανάγνωσης στη χώρα. Ο υπουργός Πολιτισμού, Γιάκομπ Ένγκελ-Σμιντ, ανακοίνωσε την πρόθεση αυτή στο πλαίσιο του νομοσχεδίου του προϋπολογισμού, τονίζοντας ότι η κατάργηση του φόρου θα έχει ετήσιο κόστος για το κράτος 330 εκατ. κορώνες (44,2 εκατ. ευρώ).

Ο υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η «κρίση ανάγνωσης» που πλήττει τα τελευταία χρόνια τη Δανία. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ, οι Δανοί μαθητές ηλικίας 15 ετών δεν διαθέτουν τις βασικές δεξιότητες κατανόησης κειμένων, με το ποσοστό να αυξάνεται τα τελευταία δέκα χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Δανία, η οποία έχει τον υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ στα βιβλία στην Ευρώπη, είναι η μόνη χώρα που επιβάλλει τόσο υψηλό φόρο, την ώρα που πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν μειωμένους συντελεστές ή δεν επιβάλλουν καθόλου ΦΠΑ, όπως η Βρετανία. Οι Δανοί εκδότες υποστηρίζουν την κατάργηση του ΦΠΑ, πιστεύοντας ότι το μέτρο, σε συνδυασμό με την αύξηση των αγορών βιβλίων από δημόσιες και σχολικές βιβλιοθήκες, μπορεί να ενισχύσει την κουλτούρα της ανάγνωσης στη χώρα.