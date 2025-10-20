Δανία: Η ζυθοποιία Carlsberg παρουσιάζει τη μικρότερη μπύρα στον κόσμο

Ένα μπουκάλι μεγάλο όσο ένας κόκκος ρυζιού και στο εσωτερικό 0,005 εκατοστόλιτρα μπύρας χωρίς αλκοόλ: η δανέζικη ζυθοποιία Carlsberg παρασκεύασε τη μικρότερη μπύρα στον κόσμο για να ευαισθητοποιήσει για την υπεύθυνη κατανάλωση, όπως ανακοίνωσε σήμερα.

«Την παρουσιάσαμε στο κέντρο της Στοκχόλμης αυτή την Παρασκευή, και ήρθε πολύς κόσμος, ήρθαν περίεργοι για να τη δουν καθώς είναι κάτι εξαιρετικά μικρό και χαριτωμένο και αυτό μας επέτρεψε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για τη σημασία της υπεύθυνης κατανάλωσης», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Carlsberg Σουηδίας Κάσπερ Ντάνιελσον.

Το μπουκάλι, που είναι 12 χιλιοστά, φιλοτεχνήθηκε από την καλλιτέχνη Άσα Στραντ, η οποία ειδικεύεται στις μινιατούρες.

«Είναι η πιο μικρή μπύρα του κόσμου, όχι μόνο η πιο μικρή της Σουηδίας», τόνισε ο Ντάνιελσον.

Η Carlsberg, που εμπορεύεται επίσης τις μάρκες Tuborg, Kronenbourg και Brooklyn, προτείνει μια ποικιλία μη αλκοολούχων ποτών η οποία έχει επεκταθεί με την εξαγορά της βρετανικής εταιρίας παραγωγής μη αλκοολούχων ποτών Britvic.

Ο όγκος των ειδών μπύρας χωρίς αλκοόλ που πωλείται αυξήθηκε κατά 12% το πρώτο εξάμηνο του 2025.

«Είναι ένα μήνυμα δύσκολο να σταλεί στους καταναλωτές μας, αλλά εμείς προτείνουμε μπύρες χωρίς αλκοόλ εδώ και 20 χρόνια», υπενθύμισε ο Ντάνιελσον. «Λανσάραμε την πρώτη το 2006 και σήμερα έχουμε 16 διαφορετικές μπύρες στη σουηδική αγορά, που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 10% του συνολικού μας όγκου μπύρας».

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ένας θάνατος στους 11 στην Ευρώπη συνδέεται με την κατανάλωση αλκοόλ.