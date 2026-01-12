CNN: Πόσο πιθανό είναι ο Τραμπ να οδηγήσει τον πλανήτη στην απόλυτη καταστροφή

Μετωπική επίθεση σε θεσμούς, συμμάχους και διεθνείς ισορροπίες εξαπολύει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σηματοδοτώντας με τον πλέον εμφατικό τρόπο την έναρξη του 2026.

Παρά τις προβλέψεις ότι η επιρροή του θα άρχιζε να φθίνει στη δεύτερη και τελευταία θητεία του, ο Τραμπ δείχνει αποφασισμένος να κινηθεί αντίθετα. Με συγκέντρωση εξουσίας, πολιτική αντεκδίκησης και ανοιχτή αμφισβήτηση των περιορισμών που επιβάλλουν το Σύνταγμα, το διεθνές δίκαιο και η μεταπολεμική τάξη πραγμάτων.

Η πρώτη πλήρης εβδομάδα του έτους εξελίσσεται σε κρίσιμο τεστ για τη δεύτερη προεδρία του. Ο Τραμπ όχι μόνο δεν εμφανίζεται αποδυναμωμένος, αλλά επιταχύνει μια στρατηγική ωμής ισχύος, τόσο στο εσωτερικό των ΗΠΑ όσο και στη διεθνή σκηνή.

Στο εσωτερικό, η κυβέρνηση επιμένει στη σκληρή μεταναστευτική πολιτική, παρά τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ στη Μινεσότα από πράκτορα της ICE. Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, ξεκαθάρισε ότι οι επιχειρήσεις δεν θα ανασταλούν, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις, ενώ ο δήμαρχος της Μινεάπολης κατηγόρησε ευθέως ομοσπονδιακό πράκτορα για κατάχρηση εξουσίας. Το περιστατικό βαθαίνει τον πολιτικό διχασμό και εντείνει τους φόβους για κλιμάκωση της εσωτερικής έντασης.

Παράλληλα, πολιτικό σεισμό προκάλεσε η αποκάλυψη του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, ότι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ερευνούν την ανακαίνιση των κεντρικών γραφείων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Ο Πάουελ κατήγγειλε πολιτική στοχοποίησή του, λόγω της άρνησής του να υποκύψει στις πιέσεις του Τραμπ για δραστικές μειώσεις επιτοκίων.

Η υπόθεση εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας και στέλνει σαφές μήνυμα στον διάδοχο που αναμένεται να προτείνει ο Τραμπ: η αντίσταση στον Λευκό Οίκο έχει κόστος.

Στο διεθνές πεδίο, ο πρόεδρος ανεβάζει επικίνδυνα τους τόνους. Η ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα και η πρόθεση του Τραμπ να ελέγχει προσωπικά τα πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας σηματοδοτούν μια επιστροφή σε ανοιχτά ιμπεριαλιστικές πρακτικές.

Την ίδια στιγμή, η απαίτησή του για την κυριότητα της Γροιλανδίας απειλεί να προκαλέσει ρήγμα στο ΝΑΤΟ, καθώς θα συνιστούσε πρωτοφανή επιθετική ενέργεια μεταξύ συμμάχων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το Ιράν. Ο Τραμπ εξετάζει στρατιωτικές επιλογές μετά τη βίαιη καταστολή διαδηλώσεων από το καθεστώς Χαμενεΐ, παρά τις αμερικανικές προειδοποιήσεις. Σύμβουλοι του Λευκού Οίκου αναγνωρίζουν ότι μια αμερικανική παρέμβαση θα μπορούσε να οδηγήσει είτε σε κατάρρευση του καθεστώτος είτε σε χάος, εμφύλιο πόλεμο και περιφερειακή αποσταθεροποίηση, με σοβαρό κίνδυνο αντιποίνων κατά αμερικανικών βάσεων και του Ισραήλ.

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό Ναυτικό βρίσκεται ήδη στα όριά του, διατηρώντας ισχυρή παρουσία ανοικτά της Βενεζουέλας, ενώ εντείνονται οι ανησυχίες για το αν οι ΗΠΑ μπορούν να αντέξουν μια νέα, μεγάλης κλίμακας στρατιωτική εμπλοκή.

Στο πολιτικό μέτωπο, ο Τραμπ δέχεται πιέσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Το Κογκρέσο έχει ήδη εκφράσει αντιρρήσεις για την άσκηση πολεμικών εξουσιών και για την περικοπή ενισχυμένων επιδοτήσεων του Obamacare. Αν και η κομματική πειθαρχία στους Ρεπουμπλικανούς εμφανίζει ρωγμές, η επιρροή του Τραμπ στο εσωτερικό του κόμματος παραμένει ισχυρή.

Παρά τα χαμηλά ποσοστά αποδοχής και τη δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής, ο Τραμπ έχει πετύχει βασικούς στόχους της ατζέντας του: αυστηρό έλεγχο των συνόρων, πολιτισμική επίθεση σε θεσμούς και ανοιχτό πόλεμο με τα παραδοσιακά ΜΜΕ. Για τους υποστηρικτές του, πρόκειται για εκπλήρωση προεκλογικών δεσμεύσεων. Για τους επικριτές του, για επικίνδυνη διολίσθηση προς αυταρχικές πρακτικές.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον επιτακτικά είναι αν η επιθετική στρατηγική του Τραμπ ωθεί τις ΗΠΑ – και τον κόσμο – στα όριά τους. Η ιστορία δείχνει ότι τέτοιες συνθήκες συχνά οδηγούν σε συγκρούσεις μεγάλης κλίμακας. Και ενώ η εικόνα ενός προέδρου σε αποδρομή έχει διαψευστεί, οι κίνδυνοι που συνοδεύουν την ωμή επίδειξη ισχύος παραμένουν τεράστιοι.

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ αποχωρήσει τελικά από το Οβάλ Γραφείο, η Αμερική – και η διεθνής τάξη – ενδέχεται να είναι αγνώριστες.