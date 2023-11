Ένας ρωσικός πύραυλος έπληξε αργά το βράδυ χθες (08/11) φορτηγό πλοίο, την ώρα που εισέρχονταν στο λιμάνι της Οδησσού. Από το χτύπημα έχασε τη ζωή του ο καπετάνιος και τραυματίστηκαν τρία μέλη του πληρώματος και ένας λιμενικός.

Πρόκειται για πλοίο είναι κατασκευής του 2009, με μήκος 230 μέτρα και πλάτος 37 μέτρα, ενώ έχει χωρητικότητα 91.800 dwt. Ανήκε σε Κύπριο εφοπλιστή.

The moment a Kh-31P anti-radar missile launched by Russia hit the Liberian-flagged Bulk Carrier "Kmax Ruler" 🇱🇷 in the port of Odesa. https://t.co/JSPSx5JbNG pic.twitter.com/oRft6DXKso

Το πλοίο χτυπήθηκε από πύραυλο τύπου Kh-31P που εκτοξεύθηκε από ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος. Στην επίθεση σκοτώθηκε ο καπετάνιος του πλοίου, ενώ τραυματίστηκαν τρεις Φιλιππινέζοι – μέλη του πληρώματος – και ένας λιμενικός.

Το πλοίο θα φόρτωνε σιδηρομετάλλευμα με προορισμό την Κίνα, σύμφωνα με τον Ουκρανό υπουργό Υποδομών Ολεξάντρ Κουμπράκοφ.

Επισημαίνεται ότι το πλοίο είναι νηολογημένο στη Λιβερία.

Russians have hit a commercial cargo ship with national flag of Liberia as it headed into the port of Odesa with a cruise missile.



Captain dead, 3 crew members injured. pic.twitter.com/q3mIdVd89N