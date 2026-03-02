Χριστοδουλίδης: “Ιρανικό το drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, η Κύπρος δεν μετέχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις”

Δήλωση σχετικά με το drone που έπεσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη βρετανική αεροπορική βάση Ακρωτηρίου στη Λεμεσό της Κύπρου και σήμανε συναγερμό έκανε ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο κ. Χριστοδουλίδης, επιδιώκοντας να καθησυχάσει την κοινή γνώμη, ξεκαθάρισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφερόμενος στις λεπτομέρειες του συμβάντος, επιβεβαίωσε πως στις 00:03 ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου Shahed προσέκρουσε εντός της στρατιωτικής ζώνης των Βρετανικών Βάσεων, προκαλώντας περιορισμένης έκτασης υλικές ζημιές.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Χριστοδουλίδη:

«Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες

Υπό το φως των γεγονότων επέλεξα να απευθυνθώ σε όλους εσάς για να σας ενημερώσω απευθείας για όσα διαδραματίστηκαν χθες βράδυ.

Στις 12:03 τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed, προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Από την πρώτη στιγμή όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας βρίσκονται σε εγρήγορση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Την ίδια στιγμή, συγκάλεσα αμέσως, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, για αξιολόγηση της κατάστασης, το οποίο παραμένει σε συνεχή διαβούλευση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταυτόχρονα, για τις εξελίξεις είμαι σε συνεχή επαφή με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες και ηγέτες άλλων κρατών.

Κυρίες και Κύριοι,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βρισκόμαστε σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής αστάθειας με πολλές προκλήσεις και προβλήματα, η οποία διέρχεται μια πρωτοφανή κρίση.

Θέλω να είμαι σαφής: Η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο, τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα, πάντοτε ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με την ίδια υπευθυνότητα.

Πράττουμε ό,τι πρέπει με πρώτιστο μέλημά μας την Ασφάλεια της χώρας και των πολιτών».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι, βάσει πληροφόρησης που έλαβε σε διάφορα επίπεδα, «ήταν μη επανδρωμένο drone» και προκάλεσε «περιορισμένες ζημιές». Σε σχέση με περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Βάση Ακρωτηρίου,σύμφωνα με ενημέρωση που λήφθηκε σε διάφορα επίπεδα, πρόκειται για μη επανδρωμένο drone το οποίο προκάλεσε περιορισμένες ζημιές.



Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα…— Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 2, 2026

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι ο βρετανικός στρατός αντέδρασε σε «φερόμενο πλήγμα drone» στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας αντιδρούν σε φερόμενο πλήγμα drone στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο, που έγινε τα μεσάνυχτα», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για τοπική ώρα Κύπρου και ώρα Ελλάδας. 🇬🇧Reports are spreading that an attack was carried out with Iranian Shahid-type kamikaze drones on the British Akrotiri Royal Air Force base in Cyprus.



🔹 There is also a version about a piloted aircraft crash… pic.twitter.com/8R6U3eoxeA— Visioner (@visionergeo) March 1, 2026

Απομακρύνεται το μη απαραίτητο προσωπικό

Νωρίτερα, όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση των Κυρίαρχων Βάσεων, οι αρχές της βρετανικής βάσης της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου έχουν προγραμματίσει την προσωρινή απομάκρυνση του μη απαραίτητου προσωπικού ως προληπτικό μέτρο μετά το περιστατικό.

Άλλες εγκαταστάσεις που διαθέτει η Βρετανία στο νησί θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το προσωπικό των βάσεων ενημερώθηκε για την ύπαρξη απειλής και έλαβε οδηγίες να επιστρέψει άμεσα στις οικίες του και να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους «μέχρι νεωτέρας». Παράλληλα, ζητήθηκε από όσους βρίσκονταν εντός των εγκαταστάσεων να απομακρυνθούν από παράθυρα και να καλυφθούν πίσω ή κάτω από βαριά και συμπαγή έπιπλα, αναμένοντας περαιτέρω οδηγίες.

Κατά τα πρώτα λεπτά της εξέλιξης του περιστατικού, βρετανικά μαχητικά Typhoon απογειώθηκαν από τη βάση.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα χθες, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε δηλώσει ότι η Βρετανία δίνει την άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσει βάσεις της για τις επιθέσεις κατά του Ιράν, χωρίς να είναι σαφές αν αυτό αφορά συγκεκριμένες εγκαταστάσεις ή όλες.