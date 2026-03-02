Χέγκσεθ: “Οι ΗΠΑ δεν θα οδηγηθούν σε ένα ατέρμονο πόλεμο” – Δεν απέκλεισε την αποστολή στρατευμάτων στο Ιράν

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σήμερα ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα οδηγήσουν σε έναν «ατέρμονα πόλεμο» και ότι ο στόχος είναι να καταστραφούν ιρανικοί πύραυλοι, το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό και άλλες υποδομές ασφαλείας της Τεχεράνης.

«Τους χτυπάμε χειρουργικά, συντριπτικά και αμετανόητα», τόνισε ο Χέγκσεθ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πεντάγωνο, την πρώτη μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Παράλληλα είπε πως η αμερικανική επιχείρηση κατά του Ιράν δεν είναι «άσκηση οικοδόμησης της δημοκρατίας».

«Τέλος οι ανόητοι κανόνες μάχης, όχι άλλο τέλμα για την οικοδόμηση μιας χώρας, όχι άσκηση οικοδόμησης της δημοκρατίας», δήλωσε ο υπουργός.

Προειδοποιούν για απώλειες τον Αμερικάνικο στρατό

Ο στρατηγός Νταν Κέιν, επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ, δεν προσδιόρισε χρονοδιάγραμμα για την επιχείρηση στο Ιράν, δηλώνοντας: «Δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη επιχείρηση που θα ολοκληρωθεί σε μια νύχτα. Οι στρατιωτικοί στόχοι θα χρειαστούν κάποιο χρόνο για να επιτευχθούν».

«Αναμένουμε να υποστούμε επιπλέον απώλειες», υπογράμμισε, «και όπως πάντα, θα εργαστούμε για να τις ελαχιστοποιήσουμε. Αλλά, όπως είπε ο υπουργός, πρόκειται για σημαντικές πολεμικές επιχειρήσεις».

Και ο Χέγκσεθ σημείωσε επίσης ότι «μια επιχείρηση αυτής της κλίμακας θα περιλαμβάνει απώλειες». «Ο πόλεμος είναι κόλαση και πάντα θα είναι. Μια ευγνώμων χώρα τιμά τους τέσσερις Αμερικανούς που έχουμε χάσει μέχρι στιγμής και τους τραυματίες», είπε.

O υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στο Ιράν αυτή τη στιγμή, αλλά πρόσθεσε ότι δεν θα «προχωρήσει σε εικασίες σχετικά με το τι θα κάνουμε ή δεν θα κάνουμε» στο μέλλον.