Η Χαμάς δεν έχει βλέψεις να κυβερνήσει την Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο

Η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει τη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) μία πηγή της οργάνωσης που πρόσκειται στις διαπραγματεύσεις, δύο ημέρες μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ.

«Για τη Χαμάς, η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας είναι ένα διευθετημένο θέμα. Η Χαμάς δεν θα συμμετάσχει καθόλου στη μεταβατική φάση, κάτι που σημαίνει πως έχει απαρνηθεί τον έλεγχο της Λωρίδα της Γάζας, όμως παραμένει ένα θεμελιώδες στοιχείο της παλαιστινιακής κοινωνίας», είπε στο AFP αυτή η πηγή, που δεν θέλησε να κατονομαστεί.