Χάκερς στόχευαν ευαίσθητους στόχους σε 37 χώρες – Ανάμεσα τους η Ελλάδα, λέει το Bloomberg

Τον τελευταίο χρόνο ομάδα χάκερς από την Ασία διείσδυσαν σε πάνω από 30 χώρες στοχεύοντας ευαίσθητες υποδομές.

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του Bloomberg, μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονται κυβερνητικές δομές στην Ελλάδα, καθώς και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Οι χάκερς εισέβαλαν σε δίκτυα τουλάχιστον 70 οργανισμών μεταξύ των οποίων πέντε εθνικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου και συνοριακού ελέγχου, τρία υπουργεία οικονομικών, κοινοβούλια και ανώτατα πολιτικά στελέχη.

Η Palo Alto Networks – μία από τις κορυφαίες εταιρείες κυβερνοασφάλειας στον πλανήτη – αναφέρει ότι οι χάκερς είχαν πρόσβαση σε emails, οικονομικές συναλλαγές και επικοινωνίες σχετικά με στρατιωτικές και αστυνομικές επιχειρήσεις, συλλέγοντας παράλληλα πληροφορίες για διπλωματικά ζητήματα. Αν και η εταιρεία δεν απέδωσε σε συγκεκριμένη χώρα τη δράση των χάκερς, τα στοιχεία δείχνουν προς την κατεύθυνση της Κίνας.

Η αμερικανική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Υποδομών (CISA) δήλωσε ότι γνωρίζει την εκστρατεία και συνεργάζεται με εταίρους για την αποτροπή στόχευσης ευαίσθητων υποδομών.

Οι επιθέσεις των χάκερς φαίνεται να συνδέονταν με σημαντικά γεγονότα, όπως η σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και οι συναντήσεις διπλωματών με στελέχη εταιρειών σπάνιων γαιών στη Βραζιλία. Επιπλέον, παρατηρήθηκε δραστηριότητα σε Τσεχία, Γερμανία, Πολωνία, Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Ινδονησία, Μαλαισία, Μογγολία και Παναμά.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα η κινεζική κυβέρνηση απαγόρευσε σε εταιρείες της χώρας τη χρήση προϊόντων της Palo Alto Networks και άλλων παρόχων ασφάλειας από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.