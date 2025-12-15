Bonnie Blue: Συνελήφθη με 17 άντρες στο Μπαλί και τη γλίτωσε με πρόστιμο 10 ευρώ (vids)

Η Bonnie Blue, μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του χώρου των ταινιών για ενήλικες, επέστρεψε στην πατρίδα της, την Αγγλία, το απόγευμα της Κυριακής, αφήνοντας πίσω της ένα σκανδαλώδες επεισόδιο στο Μπαλί της Ινδονησίας. Η 26χρονη, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Tia Billinger, τέθηκε υπό κράτηση έπειτα από έφοδο της αστυνομίας σε στούντιο στην περιοχή Μπαντούνγκ.

Η σύλληψη και οι 17 συμπρωταγωνιστές

Η Bonnie Blue, πρώην αστέρι του OnlyFans, εντοπίστηκε να συμμετέχει σε γύρισμα ερωτικών βίντεο μαζί με μια ομάδα 17 ανδρών τουριστών, ηλικίας από 19 έως 40 ετών, προερχόμενων από την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ινδονησία, μια χώρα με ιδιαίτερα αυστηρούς νόμους περί ηθικής, απαγορεύει ρητά την πορνογραφία.

Η δημιουργία πορνογραφικού υλικού αποτελεί βαρύτατο έγκλημα, με το δίκαιο της χώρας να προβλέπει ποινή φυλάκισης έως και 15 έτη και πρόστιμο που αγγίζει τα 307.000 ευρώ. Οι αρχές, μετά από καταγγελία πολίτη για «υποψία πορνογραφίας», προχώρησαν άμεσα σε συλλήψεις.

Ενώ όλοι ανέμεναν μια εξαιρετικά σκληρή τιμωρία, η εξέλιξη της υπόθεσης ήταν πρωτοφανής. Σύμφωνα με τη βρετανική Daily Mail, η 26χρονη Βρετανίδα γλίτωσε την πολυετή φυλάκιση και την τεράστια χρηματική ποινή, καταβάλλοντας ένα απίστευτα μικρό πρόστιμο 10 ευρώ (περίπου 9 λίρες).

Η «επιείκεια» των αρχών δεν αφορούσε το έγκλημα της πορνογραφίας, αλλά τελικά βασίστηκε σε τροχαίες παραβάσεις που σχετίζονταν με το περιβόητο μπλε φορτηγάκι της, το «Bangbus». Η ποινή συμπληρώθηκε με μια δεκαετή απαγόρευση εισόδου στην Ινδονησία.

Η ηθοποιός χρησιμοποιούσε το βαν που είχε αγοράσει για να ταξιδεύει σε δημοφιλείς προορισμούς και να καταγράφει το περιεχόμενό της.

«Είμαι πλούσια και έχω καλούς δικηγόρους»

Η αντίδραση της Bonnie Blue κατά την επιστροφή της στο αεροδρόμιο της Αγγλίας ήταν εξίσου προκλητική με την υπόθεση. Όταν αντίκρισε τους δημοσιογράφους, η 26χρονη τους απάντησε με εμφανή αλαζονεία: «Είμαι πλούσια και έχω καλούς δικηγόρους. Πιστεύατε πραγματικά ότι θα έκανα φυλακή;».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδια δήλωσε ενθουσιασμένη που θα έδειχνε στον κόσμο «τι την έβαλε σε όλα αυτά τα προβλήματα» και αστειεύτηκε ότι έπρεπε να ανακτήσει τις «τεράστιες απώλειές» της από το μικρό πρόστιμο.

Ενώ η Bonnie Blue επέστρεψε στη δουλειά της, οι 17 άνδρες τουρίστες εμφανίστηκαν στο αστυνομικό τμήμα του Μπαντούνγκ. Προσπαθώντας να αποφύγουν τους δημοσιογράφους, περπάτησαν προς το φορτηγάκι που τους περίμενε, καλύπτοντας τα πρόσωπά τους με τα πουκάμισά τους.