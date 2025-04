Ένα σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο στην Ισπανία, με ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της χώρας, προκάλεσε το μαζικό μπλακάουτ σήμερα σε ολόκληρη την Ιβηρική Χερσόνησο, ανακοίνωσε ο φορέας του πορτογαλικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας REN.

Μετά την ανακοίνωση της πορτογαλικής διαχειρίστριας εταιρείας του ηλεκτρικού δικτύου, απορρίπτεται το σενάριο μίας κυβερνοεπίθεσης, ενώ, η πλήρης αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης μπορεί να διαρκέσει έως και μία εβδομάδα.

Σύμφωνα με το φορέα REN, εξαιτίας των ακραίων μεταβολών στη θερμοκρασία της Ισπανίας προκλήθηκαν «ανώμαλες ταλαντώσεις» σε γραμμές πολύ υψηλής τάσης. Το φαινόμενο που είναι γνωστό και ως «επαγόμενη ατμοσφαιρική διαταραχή», προκάλεσε τις ταλαντώσεις που με τη σειρά τους δημιούργησαν προβλήματα στο συγχρονισμό μεταξύ των συστημάτων.

Σύμφωνα με το δίκτυο Skynews οι ταλαντώσεις αυτές προκάλεσαν διαδοχικές διαταραχές στο διασυνδεδεμένο ευρωπαϊκό δίκτυο.

Παράλληλα, ο ο Αντόνιο Κόστα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τόνισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η σημερινή διακοπή της ηλεκτροδότησης οφείλεται σε κυβερνοεπίθεση.

I am in touch with @sanchezcastejon and @LMontenegro_PT about the widespread power outages in Spain and Portugal today.



Grid operators in both countries are working on finding the cause, and on restoring the electricity supply.



At this point, there are no indications of any…