Banksy: 13 μήνες φυλάκιση σε 48χρονο για την κλοπή του έργου «Το κορίτσι με το μπαλόνι»

O 48χρονος Larry Fraser από το Becton του ανατολικού Λονδίνου, καταδικάστηκε σε 13 μήνες φυλάκιση για την κλοπή του έργου τέχνης του Banksy, «Κορίτσι με Μπαλόνι», από γκαλερί του Λονδίνου τον Σεπτέμβριο του 2024.

Στις 10 Σεπτεμβρίου συνελήφθη ο Fraser και παραδέχθηκε την ενοχή του. Το έργο του Banksy, μετά από έρευνες, βρέθηκε και επιστράφηκε στη γκαλερί. Από την Grove Gallery κλάπηκε το έργο τέχνης, αξίας 270.000 λιρών, το βράδυ της 8ης Σεπτεμβρίου του 2024. Ο δράστης χρησιμοποιώντας σφυρί έσπασε την είσοδο της γκαλερί και αφαίρεσε το έργο, καλύπτοντας το πρόσωπο του με μάσκα.

Η αστυνομία κατάφερε να ταυτοποιήσει τον Fraser και να τον παρακολουθήσει μέχρι την περιοχή όπου κρυβόταν. Επίσης, τον κατέγραψε κάμερα ασφαλείας να τοποθετεί το έργο σε βαν πριν διαφύγει από το σημείο.

Ο φερόμενος ως οδηγός του βαν, ο 54χρονος James Love, αθωώθηκε για την κατηγορία της κλοπής.

Στο δικαστήριο ο Fraser είπε ότι η κλοπή έγινε για τα χρέη του από ναρκωτικά και ότι δεν γνώριζε την αξία του πριν την ημέρα της κλοπής. Η δικαστής Anne Brown, παρά την απολογία του, είπε ότι η κλοπή ήταν σοβαρή για να επιβληθεί αναστολή της ποινής.

Ο Lindor Mehmetaj, διευθυντής της γκαλερί, δήλωσε ότι ήταν «θαυμάσιο» το γεγονός ότι το έργο του Banksy βρέθηκε τόσο γρήγορα μετά την κλοπή.