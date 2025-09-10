«Εξαφανίστηκε» το νέο γκράφιτι του Banksy έξω από τα Βασιλικά Δικαστήρια

Ένα νέο γκράφιτι του Banksy εμφανίστηκε στο Λονδίνο, έξω από τα Βασιλικά Δικαστήρια, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις πριν αφαιρεθεί από τις αρχές. Το έργο απεικόνιζε έναν δικαστή με την παραδοσιακή περούκα και τη μαύρη τήβεννο να χτυπά έναν διαδηλωτή πεσμένο στο έδαφος, με αίμα να πιτσιλά την πινακίδα του.

Η εμφάνιση του έργου συνέπεσε με τη σύλληψη σχεδόν 900 ατόμων σε διαδήλωση κατά της απαγόρευσης της ομάδας Palestine Action, σύμφωνα με το BBC. Πολύ γρήγορα, το γκράφιτι καλύφθηκε με πλαστικό και μεταλλικά κιγκλιδώματα, ενώ η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ξεκίνησε έρευνα για «φθορά ξένης ιδιοκτησίας». Οι υπεύθυνοι των Δικαστηρίων τόνισαν ότι το κτίριο είναι διατηρητέο και πρέπει να διατηρείται ο αυθεντικός του χαρακτήρας.

Ο Banksy επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του έργου μέσω ανάρτησης στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα: «Royal Courts Of Justice. London». Στην πλατφόρμα X, οι χρήστες σχολίασαν τόσο το έργο όσο και την άμεση αντίδραση των αρχών, με φρουρούς να προστατεύουν τον χώρο.

Τα στένσιλ γκράφιτι του Banksy συνήθως ασκούν κριτική στην κυβερνητική πολιτική, τον πόλεμο και τον καπιταλισμό. Το προηγούμενο καλοκαίρι είχε παρουσιάσει μια σειρά εννέα έργων στο Λονδίνο με θέμα τα ζώα, ολοκληρώνοντας με έναν γορίλα που σηκώνει το ρολό στην είσοδο του Ζωολογικού Κήπου. Άλλα έργα του περιλάμβαναν πιράνχας σε φυλάκιο αστυνομίας και έναν λύκο πάνω σε δορυφορικό πιάτο, που αφαιρέθηκε μέσα σε λιγότερο από μία ώρα.

Ο Banksy παραμένει ανώνυμος, περιγραφόμενος συχνά ως «δυσεύρετος» και «μυστικοπαθής». Έχει θαυμαστές και διάσημους συλλέκτες, όπως τον Μπραντ Πιτ, ενώ θεωρείται τόσο ήρωας όσο και βάνδαλος, αυτοπροσδιοριζόμενος ως φαρσέρ και αντισυστημικός.