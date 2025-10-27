Αζερμπαϊτζάν: Νύφη έβαλε τέλος στη ζωή της μετά από bullying για το νυφικό της (Βίντεο)

Αυτοκτόνησε μία νύφη από το Αζερμπαϊτζάν έπειτα από την κριτική της οικογένειας του συζύγου της για το νυφικό της, το οποίο χαρακτήρισαν «αποκαλυπτικό» και «προκλητικό».

Σύμφωνα με την Daily Mail, η 19χρονη Λιαμάν Μαμάντλι κατηγορήθηκε ότι ήταν ημίγυμνη την ημέρα του γάμου, επειδή οι ώμοι της ήταν ακάλυπτοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πατέρας της, Μουράντ Μπαϊράμοβ, είπε ότι η κόρη του ήταν συντετριμμένη μετά τα σχόλια και λίγο αργότερα αυτοκτόνησε στον κήπο του σπιτιού των γονιών της στο Μινγκατσεβίρ του Αζερμπαϊτζάν.

«Ο γαμπρός της κόρης μου και οι γονείς του προκάλεσαν καβγά στο σπίτι μου εξαιτίας του νυφικού της», είπε. «Η κόρη μου δεν μπόρεσε να το αντέξει και αυτοκτόνησε», συμπλήρωσε.

Ο πατέρας αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες μέσων ενημέρωσης, που υποστηρίζουν ότι η 19χρονη μπορεί να ένιωσε πίεση για να παντρευτεί τον 33χρονο, Ελνούρ Μαμεντλί, 14 χρόνια μεγαλύτερό της.

Μετά τον γάμο, ο γαμπρός «ήρθε στο σπίτι μας με τους γονείς του και προκάλεσε έναν μεγάλο καβγά», είπε ο πατέρας της 19χρονης. «Έλεγαν “τι ντροπή. Πώς μπόρεσες να αφήσεις την κόρη σου να φορέσει ένα τόσο αποκαλυπτικό νυφικό;”. Απαντήσαμε ότι ήταν ένα κανονικό νυφικό – όπως αυτά που φορούν πολλές νύφες. Αλλά δεν ηρέμησαν και συνέχισαν να διαμαρτύρονται».

«Η διαμάχη συνεχίστηκε και την επόμενη μέρα. Οι γονείς του γαμπρού την κατηγόρησαν ότι “ντρόπιασε τον γιο τους και την οικογένειά τους”», σύμφωνα με τον πατέρα.

«Η κόρη μου δεν μπορούσε να το αντέξει. Μέσα στην αγωνία και την συναισθηματική αναστάτωση, έβαλε τέλος στη ζωή της», είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γαμπρός ήρθε στην κηδεία, αλλά ο πατέρας είπε ότι «αρνήθηκε να τους αφήσει να μείνουν» και «τους έδιωξε».

Η αστυνομία ερευνά τώρα αν θα ανοίξει ποινική έρευνα για bullying εις βάρος της νύφης πριν δώσει τέλος στη ζωή της.