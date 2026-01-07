Αυστραλία: Ακραίος καύσωνας με 40άρια πλήττει τις νότιες περιοχές – Καύσωνας, πυρκαγιές και μπλακ άουτ

Σε αντίθεση με την Ευρώπη, όπου σφοδρές χιονοπτώσεις έχουν μπλοκάρει αεροπλάνα και τρένα, η Αυστραλία βιώνει σήμερα (07/01) εντελώς διαφορετικές καιρικές συνθήκες, καθώς ένα έντονο κύμα καύσωνα έχει εκτοξεύσει τις θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς, προκαλώντας προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και δασικές πυρκαγιές. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η κατάσταση αναμένεται να χειροτερέψει.

Σε ορισμένες πόλεις της νότιας Αυστραλίας, οι αρχές αναγκάζονται να εκδώσουν οδηγίες προστασίας της υγείας των πολιτών, καθώς η υπερθέρμανση του καλοκαιριού επιβαρύνει τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιών στα πυκνά δάση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μετεωρολόγοι τονίζουν ότι οι φετινές συνθήκες είναι οι πιο ακραίες από το 2019-2020, όταν οι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές στη νοτιοανατολική Αυστραλία, γνωστές ως «Μαύρο Καλοκαίρι», είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 33 ανθρώπους και είχαν καταστρέψει τεράστιες εκτάσεις γης.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας εξέδωσε προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη στις πολιτείες Νέα Νότια Ουαλία, Βικτόρια, Νότια Αυστραλία και Τασμανία, ενώ προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς στη Βικτόρια και τη Νότια Αυστραλία.

The Bureau of Meteorology warns the "most significant" heatwave south-eastern Australia has seen in six years, will arrive this week, with temperatures rising to 45C in some areas. Here's what you need to know. #Australia #Heatwave #Weather pic.twitter.com/3LNr1ExYF6 January 6, 2026

«Αυτοί οι αυξημένοι κίνδυνοι εκδήλωσης πυρκαγιάς προκαλούνται από μια πολύ θερμή αέρια μάζα, η οποία εκτείνεται από τη Δυτική Αυστραλία με μέγιστες θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 45 βαθμούς Κελσίου», λέει η κορυφαία μετεωρολόγος Σάρα Σκάλι.

Στη Βικτόρια, όπου οι θερμοκρασίες έφθασαν τους 44 βαθμούς Κελσίου και τους 41 στην πολιτειακή πρωτεύουσα, τη Μελβούρνη, οι αρχές πρότειναν στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να είναι ενυδατωμένοι.

Ο Επίτροπος Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της Βικτόριας, ο Τιμ Γουΐμπους, είπε ότι οι πυροσβέστες δίνουν τεράστια μάχη για να σβήσουν φωτιές σε όλη την πολιτεία και ότι οι συνθήκες πιθανόν να επιδεινωθούν μεθαύριο Παρασκευή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Monster heatwave grips every state in Australia with temperatures soaring past 45C and extreme fire danger warnings

Millions of Aussies are about to swelter through a scorching heatwave set to last for days in several states.https://t.co/W2LtzasDwd— Lynie (@lynlinking) January 6, 2026

«Εχουμε ήδη εκδώσει σύσταση σε όλη την πολιτεία για ακραίο καύσωνα και τώρα παρακολουθούμε την έναρξη αυτών των συνθηκών ανά την πολιτεία», είπε ο ίδιος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι θερμοκρασίες έφθασαν τους 31 βαθμούς Κελσίου στο Σίδνεϊ, τους 32 στο Περθ και τους 43 στην Αδελαΐδα.

Ορισμένοι δημόσιοι χώροι, όπως βιβλιοθήκες, παρέτειναν το ωράριο λειτουργίας τους ώστε να μπορέσουν οι κάτοικοι να καταφύγουν εκεί για δροσιά, ενώ άλλοι, όπως το Πάρκο για Σαφάρι Μονάρτο, αναγκάστηκαν να κλείσουν σήμερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περισσότερα από 2.000 σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση στην Αδελαΐδα.