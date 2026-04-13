Axios: Οι ΗΠΑ ζήτησαν από το Ιράν να παγώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για 20 χρόνια

Στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν από το Ιράν να παγώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για 20 χρόνια στέκεται το Axios.

Συγκεκριμένα, η πρόταση αυτή φαίνεται να έγινε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στην Ισλαμαμπάντ το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και πηγή που γνωρίζει τα πάντα.

Οι Ιρανοί αντέδρασαν με μια μικρότερη «μονοψήφια» περίοδο, σύμφωνα με τις πηγές. Οι διαφορές σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν – και ιδίως το αν η Τεχεράνη θα συμφωνήσει να μην εμπλουτίσει ουράνιο και να εγκαταλείψει το υπάρχον απόθεμά της – ήταν το κύριο σημείο τριβής που εμπόδισε μια συμφωνία, λένε οι πηγές.

Οι ΗΠΑ ζήτησαν επίσης από το Ιράν να απομακρύνει όλο το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού από τη χώρα. Οι Ιρανοί δήλωσαν ότι θα συμφωνούσαν σε μια «παρακολουθούμενη διαδικασία ανάμειξης» του, σύμφωνα με τις δύο πηγές.

Ενώ δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, οι Ιρανοί νόμιζαν ότι ήταν κοντά σε μια αρχική συμφωνία μέχρι το πρωί της Κυριακής και αιφνιδιάστηκαν από τη συνέντευξη Τύπου του Αντιπροέδρου Βανς. Ο Αντιπρόεδρος δεν έδωσε καμία ένδειξη ότι η συμφωνία ήταν κοντά, κατηγόρησε τους Ιρανούς και ανακοίνωσε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία αναχωρεί από την Ισλαμαμπάντ. «Οι Ιρανοί ήταν έξαλλοι με εκείνη τη συνέντευξη Τύπου», δήλωσε μια πηγή με γνώση του θέματος.

Πακιστανοί, Αιγύπτιοι και Τούρκοι μεσολαβητές προσπαθούν τώρα να γεφυρώσουν τα εναπομείναντα κενά και να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου πριν από τη λήξη της εκεχειρίας στις 21 Απριλίου.

«Υπάρχει συνεχής διαπραγμάτευση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και σημειώνεται πρόοδος στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Ένας Ιρανός βουλευτής που συμμετείχε στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, ο Σεγέντ Μαχμούντ Ναμπαβιάν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι δύο απαιτήσεις των ΗΠΑ για το πυρηνικό ζήτημα ήταν ο λόγος που δεν επιτεύχθηκε συμφωνία.