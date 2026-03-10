Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Axios: Η Ουάσιγκτον ζήτησε από το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν

Η Ουάσιγκτον έστειλε το μήνυμα σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο

Axios: Η Ουάσιγκτον ζήτησε από το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν
Πηγή Φωτογραφίας: Χ
DEBATER NEWSROOM

Οι ΗΠΑ ζήτησαν από το Ισραήλ να σταματήσει τα πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών του Ιράν, έγραψε σήμερα το Axios, επικαλούμενο τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

Η Ουάσιγκτον έστειλε το μήνυμα σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο και στον αρχηγό του επιτελείου των IDF Εγιάλ Ζαμίρ, έγραψε το Axios, επικαλούμενο έναν Ισραηλινό αξιωματούχο.

Η διοίκηση Τραμπ επικαλέστηκε τρεις λόγους, μεταξύ αυτών τον στόχο να συνεργαστεί με τον πετρελαϊκό τομέα του Ιράν μετά τον πόλεμο, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Άλλοι λόγοι περιλαμβάνουν έναν φόβο ότι τέτοια πλήγματα θα βλάψουν τον ιρανικό λαό και θα πυροδοτήσουν μαζικές επιθέσεις αντιποίνων από το Ιράν εναντίον ενεργειακών υποδομών σε κράτη του Κόλπου, γράφει το Axios.

Ο Λευκός Οίκος, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δεν έχουν προς το παρόν ανταποκριθεί σε αιτήματα να σχολιάσουν.

